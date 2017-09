Zum Erntedank hatte sich der Musikverein Riedern-Bühl etwas besonderes ausgedacht: Die Band Albkracher brachte am Samstag bayrisches Flair in die Reithalle. Auch der Frühschoppen mit Gottesdienst am Sonntag kam bei den Gästen gut an.

Das kleine Bühl ließ es am vergangen Wochenende zum Erntedankfest gewaltig krachen. Auftakt ist stets der Samstagabend, in diesem Jahr gastierten die „Albkracher“ von der schwäbischen Alb, eine Partyband, die Dirndlrock und Partywahnsinn verspricht und dieses Versprechen mehr als gehalten hat. Sieben Burschen und ein fesches, stimmgewaltiges Front-Madl waren kaum zehn Minuten auf der Bühne und schon kletterten die Konzertbesucher auf Tische und Bänke, zumindest die jüngeren.

Ehrensache, dass die Besucher sich in Schale geschmissen hatten, die Meisten im Dirndl beziehungsweise in Lederhosen erschienen. Die ziemlich große Reithalle, in die die ganze Bevölkerung des Dorfes reinpassen würde, war zwar nicht wie gewohnt rappelvoll, aber der Stimmung tat dies keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, so gab es mehr Platz zum Abtanzen.

Stimmungsmusik, Mundartrock, Schlager, Welthits – Musik querbeet lieferten die Profi-Musiker von der Alb mit enormen Entertainer-Qualitäten. Frontmann Benny, heizte dem Publikum mächtig ein, und eroberte vermutlich die Herzen der Besucherinnen in Sturm. Die stimmgewaltige Sängerin Caro glänzte beispielsweise mit Gloria Gaynor's „I will survive“, genauso wie mit dem Schlager „Er gehört zu mir“ von Marianne Rosenberg. Es wurde getanzt, geschunkelt und aus vollen Kehlen mitgesungen, dabei erwies sich das Publikum erstaunlich textsicher. Bis weit nach Mitternacht wurde gefeiert, was das Zeug hält.

Der Mitglieder und Helfer des Musikvereines Riedern-Bühl sind vermutlich erst am frühen Morgen in die Federn gekommen, wenn überhaupt, denn nach dem Fest war Aufräumen angesagt, um dann am frühen Sonntagmorgen den Erntealtar für den Festgottesdienst zu schmücken beziehungsweise die Reithalle für den Frühschoppen und das Mittagessen und vieles andere mehr für die Festbesucher vorzubereiten.

Den Sonntag gestalteten die Musikvereine aus Wil, Gächlingen, Häusern und Erzingen mit ihrer Musik. Die Festbesucher kamen zahlreich, es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, die Kaffeestube wurde nachmittags gestürmt, in den Abendstunden wurde vermehrt der Weinstand frequentiert. Musikvereinsvorsitzende Sabine Ebner konnte aufatmen, denn wie gewohnt lief alles wie Schnürchen: „Es hätten ein paar mehr Besucher sein können, aber die Stimmung in Bühl ist dafür immer ist super.“