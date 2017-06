Klettgau Brennende Badewanne sorgt in Geißlingen für einen Feuerwehr-Einsatz

Unverletzt konnten sich zwei Bewohner aus einer Wohnung in Klettgau-Geißlingen retten. Eine Badewanne aus Kunststoff hatte in ihrem Badezimmer Feuer gefangen und die Wohnung verraucht.

Ohne Verletzte aber mit erheblichem Sachschaden endete ein Zimmerbrand in einer Wohnung in Geißlingen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst am Samstag gegen 5.45 Uhr über Notruf ein Brand gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine Badewanne aus Kunststoff in Brand geraten war. Offensichtlich hatten die Bewohner am Vorabend Kerzen auf dem Rand der Badewanne entzündet und waren zu Bett gegangen, ohne die Kerzen zu löschen, so die Schilderung der Polizei. In den frühen Morgenstunden wurden sie durch den Warnton ihres Rauchmelders geweckt, als der Kunststoff der Badewanne in Brand stand und das Badezimmer und die Wohnung verrauchte. Die beiden anwesenden 35- und 39-jährigen Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten.