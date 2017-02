Klettgau Blutkrebserkrankter Jun Quisa aus Klettgau sucht Stammzellenspender

Vor einigen Wochen erhielt der 36-Jährige aus Erzingen die Hiobsbotschaft – Diagnose: Blutkrebs. Jetzt hofft der Vater einer dreijährigen Tochter darauf, eine passende Stammzellenspende zu bekommen, die sein Leben rettet. Eine Registrierungsaktion findet am 12. März in der Gemeindehalle Erzingen statt.

Klettgau – Vor wenigen Wochen war das Leben von Jun Quisa aus Klettgau noch völlig in Ordnung. Der 36-Jährige war glücklicher Vater einer kleinen Tochter, hatte als Brandschutzexperte bei der Firma Hartmann eine Arbeit, die ihm Spaß machte, und seine Freizeit widmete er begeistert dem Sport.

Im Dezember 2016 kam die Hiobsbotschaft: bösartiger Blutkrebs. Seitdem liegt der junge Vater in der Uniklinik Freiburg. Schnell war klar: Nur eine Stammzellenspende kann sein Leben retten. Um ihm und anderen Patienten zu helfen, organisieren Juns Arbeitgeber Dieter und Sascha Hartmann, Arbeitskollege Michael Stark und einige weitere Freunde von Jun gemeinsam mit der DKMS unter dem Motto "Jun sucht Helden" eine Registrierungsaktion. Die Schirmherrschaft übernimmt Klettgaus Bürgermeister Ozan Topcuogullari.

Am 12. März bietet sich interessierten Menschen die Möglichkeit wertvolle Hilfe zu leisten, indem sie sich eine kleine Menge Blut abnehmen lassen und der Registrierung als Spender zustimmen. Andrea Autenrieth von der DKMS, der größten Stammzellspenderdatei Deutschlands, erklärt das Prozedere: " Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung werden dem Spender fünf Milliliter Blut abgenommen, um die Gewebemerkmale im Labor zu bestimmen. Einmal aufgenommene Daten stehen dann dauerhaft und weltweit für Patienten zur Verfügung. Sollte es zu einer Spende kommen, ist der Eingriff für den Spender ziemlich unkompliziert.

33 000 Menschen erkranken jährlich an Blutkrebs, und oft ist Heilung ohne Stammzellenspende nicht möglich. "Die Chance einen Spender innerhalb der Familie zu finden liegt bei 30 Prozent, alle anderen müssen auf einen Spender aus der Stammzelldatei hoffen", erklärt Autenrieth. "Täglich werden 19 Spender vermittelt, aber es könnten noch viel mehr sein, wenn sich die Spendenbereitschaft erhöht." Derzeit sind bei der DKMS weltweit 7,1 Millionen Spender registriert, davon in Deutschland 4,9 Millionen. Mit anderen Spenderdateien ist die DKMS weltweit vernetzt.

Um Jun zu helfen setzen seine Freunde und Familie alle Hebel in Bewegung. " Wir rühren kräftig die Werbetrommel und haben bereits viele freiwillige Helfer die unsere Aktion unterstützen", erklärt Dieter Hartmann. Seinen Mitarbeiter Jun kennt er schon von Kindesbeinen an und für ihn stand sofort fest, dass er alles tun wird, um ihm zu helfen. Bürgermeister Ozan Topcuogullari, selbst bereits seit Jahren registrierter Stammzellenspender, hat dank seines Netzwerkes als Aktiver im Rettungsdienst bereits das nötige Fachpersonal zusammengetrommelt. "Es ist für mich selbstverständlich diese Aktion zu unterstützen."

Ehrenamtliche Helfer und auch Geldspenden sind wichtig für solche Aktionen, die von den Krankenkassen nicht bezahlt werden. Der DKMS entstehen für die Registrierung eines neuen Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro. Jun und seine Familie sind begeistert von dem Engagement in der Heimatgemeinde. "Jun hat gerade seine zweite Chemo hinter sich gebracht und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er ist motiviert und möchte unbedingt gesund werden und seine dreijährige Tochter Kim aufwachsen sehen", erklärt seine Schwester Annemarie Weissenberger. Auch Arbeitskollege Michael Stark hat engen Kontakt und weiß, "Jun will den Krebs besiegen."

Registrierungsaktion

Die Registrierungsaktion "Jun sucht Helden" findet am 12. März von 11 bis 15 Uhr in der Gemeindehalle Erzingen statt Registrieren können sich gesunde Menschen zwischen 17 und 55 Jahren. Wichtig ist das Mitführen eines Personalausweises. Die Registrierung ist für den Spender kostenlos. Die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft ist im Kampf gegen Blutkrebs auf Spendengelder angewiesen. Wer finanziell helfen möchte: DKMS Spendenkonto IBAN: DE25 6805 1004 0004 3632 22 Verwendungszweck: Jun.