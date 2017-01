Klettgau Blasmusikverband, Bezirk 3: Ein Rückblick mit Höhepunkt

Der Bezirk 3 des Blasmusikverbandes ist gut aufgestellt. Das diesjährige Bezirksmusikfest findet vom 25. bis 28. Mai in Lottstetten statt.

Klettgau – In Rechberg war die Bezirksversammlung 2016 des Blasmusikverbands Hochrhein, Bezirk 3, der aus zwölf Musikvereinen aus dem östlichen Kreisgebiet besteht. Die Versammlung mit den 20 Delegierten wurde von der Dorfmusik Rechberg musikalisch begleitet, wodurch besonders die Totenehrung einen würdevollen Rahmen erhielt. Im vergangenen Jahr sind Josef Stoll, Ehrendirigent der Dorfmusik Rechberg, Werner Gerber, Ehrendirigent des Musikvereins Jestetten, sowie die Ehrenmitglieder Berthold Schäuble, Musikverein Lienheim, Xaver Griesser, Musikverein Riedern-Bühl, Max Kübler, Harmonie Lottstetten, Bernhard Spitznagel und Hermann Walter, Musikverein Grießen, verstorben.

Die Bezirksvorsitzende Nicole Markhardt ging in ihrem Rückblick auf verschiedene Veranstaltungen ein. Der Höhepunkt war das Bezirksmusikfest in Altenburg, das im Juli bei Kaiserwetter gefeiert wurde. Besondere Veranstaltungen waren das Abschiedskonzert des Dettighofer Dirigenten Rolf Russi und das Gemeinschaftskonzert vom Musikverein Grießen mit dem Musikverein Rotzel, anlässlich des Jubiläums des Dirigenten Wolfgang Weber, der beide Vereine dirigiert. Speziell war das Musical "Es war einmal", das der Musikverein Lottstetten anstelle des Winterkonzerts aufführte. Das Weihnachtskonzert des Musikvereins Erzingen zeigte auf, welchen Stellenwert die Blasmusik in der Region hat, da die Plätze der Erzinger Gemeindehalle nicht ausreichten.

Elmar Maier, der im letzten Jahr nach zehnjähriger Abstinenz wieder zum Bezirksdirigenten gewählt wurde, ging auf die neuen Richtlinien beim bronzenen Leistungsabzeichen für Nachwuchsmusiker ein, die trotz anfänglicher Bedenken gut angenommen wurden. Auch beim silbernen Leistungsabzeichen wird es im nächsten Jahr neue Richtlinien geben, die allerdings nur von formeller Bedeutung sind. Der Bezirksdirigent wies auf die Bedeutung des goldenen Leistungsabzeichen hin, das er als gute Sache für Solisten und Lehrkräfte bezeichnete. Nicole Markhardt zeigte sich erleichtert, dass wieder alle Vereine des Bezirks über Dirigenten verfügen. Julia Huber von der Dorfmusik Rechberg und Karl Schwegler vom Musikverein Jestetten haben bereits ihre ersten Jahreskonzerte hinter sich gebracht. Der Musikverein Geißlingen wurde vom Schweizer Dirigent Erich Stamm übernommen, der bisher die Stadtmusik Stühlingen leitete. Seit 1. Januar führt Bernhard Zimmermann aus Eggingen den Taktstock beim Musikverein Dettighofen. Elmar Maier betonte, dass im Kreis 3 anspruchsvolle Literatur gespielt wird.

Bürgermeister Jungmann zollte dem Musikverein Geißlingen für seine eindrucksvolle Leistung bei der Jumelage-Feier ein großes Lob und betonte, dass die Musikvereine im Klettgau keine Hallengebühr bezahlen müssen. "Sagen sie das lieber mal unserem Bürgermeister", rief eine Delegierte aus den Besucherreihen. Ralf Eckert, Vizepräsident des Blasmusikvereins Hochrhein, der aus der Hotzenwaldmetropole Rickenbach in den Klettgau kam, ging auch auf die Wertungsspiele ein, die einen pädagogischen Charakter erhalten und keine Wettbewerbe mehr sein sollen. "Die Vereine sollen sich auf dem Niveau präsentieren, auf dem sie sich auch wirklich bewegen", so Eckert.

Elmar Maier erklärte, dass man weg vom 100 Punkte System geht und dass es lediglich noch die Bewertungsklassen ausgezeichnet, gut, zufriedenstellen und noch zufriedenstellend vergeben werden. Eckert gab den Abordnungen einen "Roten Faden" mit auf den Weg, der bei der Durchführung von Bezirksmusikfesten zu beachten ist. Das Bezirksmusikfest findet mit dem 140-jährigen Bestehen und der Weihe der neuen Uniform vom 25. bis 28. Mai in Lottstetten statt.