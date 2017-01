Grießen Beim Männergesangverein Grießen gibt es einen Wechsel am Dirigentenpult

Katharina Haag, bisherige Chorleiterin des Männergesangvereins Grießen, übergibt die Leitung an ihre Nachfolgerin Myri Turkenich.

Ein letztes Mal stand Katharina Haag am Freitagabend vor den Sängern des MGV Grießen beim Gottesdienst in der Kirche in Grießen. Sie leitete die musikalischen Darbietungen vor der Hauptversammlung. Anschließend trafen sich Chorleiterin und Sänger im Gasthaus „Mange“ zur Hauptversammlung und gleichzeitig zur endgültigen Verabschiedung von Katharina Haag.

Rückblickend auf die Zeit als Chorleiterin, ging Katharina Haag auf die zehn Jahre ihrer Chorleitertätigkeit beim MGV Grießen und ihren Abschied ein: „Es war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte, sie hat mein Leben bereichert. Berufliche Gründe und der weite Anfahrtsweg von Lörrach nach Grießen haben mich dazu bewogen, schweren Herzens muss ich diesen Weg gehen.“ Haag dankte allen, die dazu beigetragen haben, dass sie diesen Lebensabschnitt gehen durfte.

Sie übergab symbolisch die Stimmgabel an ihre Nachfolgerin Myri Turkenich und wünschte dem Chor unter der neuen Leitung alles Gute und weiterhin viel Freude am Chorgesang. Vorsitzender Georg Minzer überreichte zum Abschied einen Blumenstrauß. Die neue Chorleiterin Myri Turkenich wurde von den Sängern mit großem Beifall willkommen geheißen, auch sie bekam einen Blumenstrauß.

Myri Turkenich wurde in Argentinien geboren, studierte an der Rubin Musikhochschule in Tel Aviv (Israel) Querflöte, Orchester- und Chordirigieren. Während des Studiums war sie Soloflötistin an der National-Oper in Tel Aviv und Ko-Dirigentin des Philharmonischen Chores Tel Aviv. Sie schloss ihr Studium mit der Künstler Abschlussprüfung im Fach Orchesterdirigieren ab. Als Stipendiantin der Amerika-Israel-Stiftung folgte dann ein weiteres Studium des Chordirigierens und Gesangunterricht. Danach folgte ein Gaststudium an der Hochschule der Künste in Berlin in der Dirigierklasse bei Hans-Martin Rabenstein. Myri Turkenich nahm auch an Kursen für Orchesterdirigieren teil, unter anderem bei Gary Bertini (mit Auszeichnung).

In Freiburg nahm sie Gesangsunterricht bei Friederike Dästner-Schaarschmidt und Ricardo Lombardi mit Schwerpunkt auf Liedgestaltung. Sie gestaltete Solo-Liederabende mit Musik der Romantik, der Jahrhundertwende, und des 20. Jahrhunderts. Sie ist musikalische Leiterin einiger Chöre, unterrichtet Querflöte sowie dirigieren. Der Projektchor des Breisgauer Sängerbundes wurde im Jahr 2000 von Myri Turkenich und Heiko Mazurek gegründet. Er besteht aus Sängern verschiedener Chöre des Sängerbundes. Der Chor trifft sich projektbezogen über einige Monate, um das Programm zu erarbeiten. Dieses ist das zweite Projekt dieser Art nach dem Mozart-Requiem.