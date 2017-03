Klettgau Bau des neuen EVKR-Verwaltungsgebäude in Grießen kann beginnen

Vier Bürgermeister aus Klettgau, Jestetten, Lottstetten und Hohentengen waren beim Spatenstich für das neue Verwaltungsgebäude der Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG. Das Gebäude für den Energieversorger soll 2018 fertig sein und auf 330 Quadratmetern Fläche 18 Arbeitsplätze bieten.

Grießen – Der erste, sechsfache Spatenstich für den Neubau des Verwaltungsgebäudes der Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG. (EVKR) ist gemacht.

Die vier Bürgermeister Martin Benz (Hohentengen a. H., Aufsichtsratsvorsitzender), Jürgen Link (Lottstetten), Ira Sattler (Jestetten) und Ozan Topcuogullari (Klettgau) rammten gemeinsam mit Geschäftsführer Andreas Linger und Architekt Bernd Sautter ihre Spaten in den Grießener Boden. Entstehen soll an dieser Stelle der Industriestraße das neue Verwaltungsgebäude der Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG. Diese bildet seit 2015 einen Zusammenschluss der vier Gemeinden in ihrer Energieversorgung und dem Netzbetrieb.

Anfang 2018 soll das 60 Meter lange und zehn Meter breite Gebäude bezugsfertig sein und auf 330 Quadratmetern Bürofläche insgesamt 18 Arbeitsplätze beherbergen. „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht – besonders im Sinne der Mitarbeiter,“ sagte Martin Benz. Diese seien derzeit noch in fünf Baucontainern beim Grießener Rathaus untergebracht.

Das in nachhaltiger Holzbauweise geplante Gebäude wird über eine Photovoltaikanlage inklusive Batteriespeicher und moderner Wärmepumpe verfügen. Es wird dem KfW-Effizienzhaus-55-Standard entsprechen. Das bedeutet, sein jährlicher Energiebedarf wird mit 55 Prozent nur halb so hoch sein, wie der eines vergleichbaren Neubaus gemäß aktueller Energiesparverordnung. Vor dem Gebäude wird eine Säule zum Laden von Elektroautos installiert. Die Kosten für das Bauprojekt belaufen sich auf insgesamt 1,4 Millionen Euro.

Das Gebäude hätte ursprünglich bereits im Juni 2016 fertiggestellt sein sollen. Im Frühjahr des Jahres hatte man allerdings beschlossen, das Projekt abzuspecken und den Bau einer Werkhalle auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Die Technik der Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG. ist derzeit somit noch in einem Gebäude des Bauhofs Klettgau-Grießen untergebracht.

Die Baugrube für das neue Gebäude ist bereits fertiggestellt. Die weiteren Gewerke habe man laut Geschäftsführer Andreas Linger bereits fast alle an regionale Unternehmen vergeben. Architekt Bernd Sautter wünschte dem Bauvorhaben einen konfliktarmen und unfallfreien Verlauf.

Die Gesellschaft

Die Energieversorgung Klettgau-Rheintal (EVKR) ist der Stromversorger und Netzbetreiber der Gemeinden Hohentengen, Jestetten, Lottstetten und Klettgau. Deren Gemeindewerke wurden zum 1. Januar 2015 verschmolzen. Geschäftsführer ist Andreas Linger, Aufsichtsratsvorsitzender ist Martin Benz.