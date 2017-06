Klettgau Auf den Ernstfall vorbereitet: Sechs Feuerwehren und DRK proben in Erzinger Firma

Auf den Ernstfall vorbereitet: Sechs Feuerwehren und DRK proben in Erzinger Firma

Die Halle einer Erzinger Firma war Schauplatz der Raumschaftsprobe unter der Regie der Feuerwehr Klettgau. Ein Großbrand mit acht Verletzten wurde simuliert. Mit dem Ablauf waren alle Beteiligten zufrieden. Kreisbrandmeister Andreas Kuhnert lobte die Zusammenarbeit der Wehren, darunter auch ein Feuerwehrstützpunkt aus der Schweiz.

Klettgau – Die Erzinger Firma H-Bau war Objekt einer großen Raumschaftsprobe unter der Regie der Feuerwehr Klettgau. Gemeinsam mit den Wehren aus Jestetten, Lottstetten, Dettighofen und Hohentengen, dem Schweizer Feuerwehrstützpunkt Hallau, Oberhallau und Trasadingen (HOT) sowie dem DRK Klettgau wurde ein Großbrand in dem Industrieunternehmen simuliert.

Das Übungsszenario ging von einem Brand in der neuen Produktionshalle auf der oberen Lagerebene mit einem Kartonlager aus. Mehrere Mitarbeiter hätte sich beim Versuch, den Brand zu löschen verletzt und befänden sich noch in dem brennenden Gebäude. Zudem befindet sich noch ein weiterer Mitarbeiter, der durch die Ereignisse einen Herzinfarkt erlitt, so die Annahme, im angrenzenden Aufenthaltsraum.

Gegen 14 Uhr rückten die Feuerwehren mit 15 Fahrzeugen aus. Von Westen rückten nur wenige Minuten später die Klettgauer, die Dettighofener und die Schweizer Wehren an, von Osten Jestetten, Lottstetten und Hohentengen. Die Einsatzleitung unter Horst Preiser, Thomas Spitznagel und Andreas Kuhnert koordinierte den Einsatz der insgesamt 79 Rettungskräfte.

Erste Priorität war die Menschenrettung mit gleichzeitiger Brandbekämpfung. Die Aufgaben waren klar verteilt, so hatten die Jestetter, den Herzinfarkt-Patienten mittels Leiter zu bergen bei fortwährenden Reanimationsmaßnahmen auch im Rettungskorb. Die Klettgauer Atemschutzträger mussten sich sofort auf die Suche nach den Mitarbeitern im brennenden Lager machen, sowie mit Hilfe der anderen Wehren die Wasserversorgung für die Brandbekämpfung sicherstellen und dabei Leitungen zu den Hydranten auf der West- und Ostseite legen, sowie Wasser aus dem Klingengraben pumpen.

Nach gut einer Stunde waren die acht Verletzten, die aus der Altersabteilung rekrutiert wurden, aus der Fußballfeld großen brennenden Lagerhalle geborgen und von den DRK-Mitarbeitern medizinisch versorgt. Darunter der Herzinfarktpatient, dessen Rettung aufgrund der Enge des Rettungskorbes eine große Herausforderung war.

In der Nachbesprechung im Klettgauer Feuerwehrgerätehaus war die Einsatzleitung mehr als zufrieden. Kommandant Horst Preiser bescheinigte "eine ruhige und konzentrierte Herangehensweise aller Rettungskräfte." Der stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Kuhnert betonte, dass es bei dieser Übung aufgrund der Wetterlage verständlicherweise nicht auf Zeit angekommen sei. Angesichts der gigantischen Dimension des Brandobjektes habe die Zusammenarbeit hervorragend geklappt.

Bei kühlen Getränken und einem deftigen Wurstsalat, einer Spende der H-Bau-Geschäftsleitung, löschten beziehungsweise stillten die Feuerwehrleute ihren Durst und Hunger.