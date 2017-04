Klettgau Anstoßen mit edlen Tropfen: Weinmesse in Erzingen trifft Geschmack

Anstoßen mit edlen Tropfen: Weinmesse in Erzingen trifft Geschmack

Die Weinmesse in Erzingen als sinnliche Entdeckungsreise lockt viele Besucher. Die Winzer sind mit der Resonanz auf die Veranstaltung sehr zufrieden.

Erzingen (sho) Ein Hoch auf den Kapellenberg-Wein. Die 16. Erzinger Weinmesse gestaltete sich einmal mehr als genussvolles Ereignis. Die Weingüter Lorenz und Corina Keller aus Erzingen, Susanne und Berthold Clauß aus Nack, das Bio-Weingut Gromann; Erzingen und die Winzergenossenschaft Erzingen, alle Winzer mit Anbaugebieten am Kapellenberg, boten mit der Verkostung ihrer edlen Rebensäfte eine sinnliche Entdeckungsreise.

Auch die Weinbau AG der Gemeinschaftsschule Erzingen und Gastwinzer Robert Weil aus dem Rheingau präsentierten ihre besonderen Schätze. Die Besucher konnten im charmanten Ambiente einer hübsch dekorierten Gemeindehalle auf Entdeckungsreise gehen und an den Ständen die verschiedensten Weine, Seccos und anderen Spezialitäten riechen, schmecken und genießen. Der Cateringservice Banholzer-Buffet verwöhnte die zahlreichen Gäste mit feinen Menü und erlesenen Köstlichkeiten.

Für einen Augenschmaus sorgte außerdem die Ausstellung zum Klettgauer Themenweg mit schönen Bildern und interessanten Informationen, die Rainer Weissenberger initiiert hatte. Im Mittelpunkt der Weinmesse standen die frisch abgefüllten Weißweine des jüngsten Jahrgangs, die sich vielversprechend, spritzig, frisch und fruchtig präsentierten.

Auch die früheren Jahrgänge fanden beim zahlreichen Publikum große Zustimmung. An allen Ständen wurde nicht nur verkostet sondern auch gefachsimpelt, die Messebesucher genossen neben den edlen Rebensäften das Gespräch mit den Winzern und den Erfahrungsaustausch mit anderen Gästen. Rund 50 verschiedene Abfüllungen galt es zu entdecken und zu erleben, ein besonderes Erlebnis, denn der Erzinger Kapellenberg steht nicht nur für erstklassige Qualität, sondern auch für liebevollen Ausbau mit viel Herz-und Handarbeit. „Genießen Sie die große Vielfalt, welche die Winzer aus den Reben des Kapellenbergs erschaffen haben“, hatte Bürgermeister Ozan Topcuogullari als Schirmherr der Veranstaltung bei der Begrüßung empfohlen. Zahlreiche Menschen des öffentlichen Lebens sind treue Besucher der Weinmesse, so tauchte neben den Bürgermeistern der Nachbargemeinden auch der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner in die Erzinger Weinwelt ein. Zu den Ehrengästen gehörte ebenfalls die Erzinger Weinprinzessin Tanja Netzhammer, welche die Gäste mit einem Weinzitat begrüßte. Martin Stoll von der Erzinger Winzergenossenschaft zeigte sich als Sprecher der beteiligten Winzer gegen Ende der Veranstaltung sehr zufrieden. „Wir freuen uns über das sehr gemischte Publikum. Alt und Jung, Weinkenner und Neulinge, aus nah und fern sind heute zu uns gekommen. Für unsere Weine haben wir viel Anerkennung erfahren, das ist uns Motivation und Lohn für unsere Arbeit.“

