Klettgau Akrobatische Höchstleistungen: Turnverein Erzingen lädt zu seinen Jahresaufführungen

Besucher erwarten bei Jahresaufführungen des Turnvereins Erzingen akrobatische Höchstleistungen und eine unterhaltsame Show. Premierenabend ist am 20. Januar.

Erzingen (sho) Der Turnverein Erzingen setzt mit seinen Jahresaufführungen wieder Glanzpunkte in den eher tristen Januar. Von den vier Aufführungsterminen sind drei bereits ausverkauft, doch wer sich schnell entschließt kann für den Premierenabend am 20. Januar noch Karten bestellen. Die Besucher dürfen sich auf einen Abend mit turnerischen Höchstleistungen und unterhaltsamen Showelemente freuen. Fast alle Turngruppen des TV Erzingen sind in das Programm involviert und präsentieren die gesamte Bandbreite des klassischen Geräteturnens auf hohem Niveau. Rund 120 Akteure proben seit dem Herbst um ihren Zuschauern, die teilweise von weit her nach Erzingen kommen, wieder einen Abend voller atemberaubender Momente zu bieten.

Rund 1400 Zuschauer besuchen alljährlich die Jahresaufführungen, die regelmäßig ausverkauft sind. Das hat natürlich seinen Grund. Der TV Erzingen ist weit über die Region hinaus bekannt für seine hochkarätige Turnerausbildung. "Klassisches Geräteturnen für alle Generationen ist ein Schwerpunkt unserer Trainingsaktivitäten", erklärt Christian Merx, Vorsitzender des TV Erzingen. Das bedeutet für den 800 Mitglieder starken Verein vor allem im Erwachsenenturnen ein Alleinstellungsmerkmal in der Region.

Bei den Jahresaufführungen bieten die Turner aller Altersklassen Einblicke in ihr Training. Auch Show- und Tanzeinlagen kommen bei dem rund dreistündigen Programm nicht zu kurz. Ausgefeilte Choreografien, faszinierende Kostüme und eine professionelle Technik setzen die Talente des TV Erzingen mit ihrem hohen Leistungsniveau gekonnt in den Mittelpunkt. Unterhaltsam und informativ durch den Abend führen das vereinseigene Moderatoren-Duo Andrea Weissenberger und Heinz Huber. Die Liveband Amores unterhält in den Umbaupausen und spielt nach den Vorführungen zum Tanz.

Die Veranstaltungen finden am 20. und 21. sowie am 27. und 28. Januar in der Erzinger Gemeindehalle statt. Von 19 bis 19.30 Uhr werden Besucher bei einem kostenlosen Sektempfang begrüßt. Die Aufführungen starten um 20 Uhr. Die Turnerküche bewirtet die Gäste mit leckeren Schmankerln.

Für die Jahresaufführung am 20. Januar gibt es noch Karten, die online mit Angabe der gwünshcten Anzahl von Plätzen unter info@tv-erzingen.de bestellt werden können.