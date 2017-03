Klettgau Akkordeon-Orchester Klettgau hat für 2017 wieder einiges vor

Vorsitzende Heike Hartmann, Schriftführer Jens Krischat und die beiden Beisitzerinnen Mattia Sacco und Ulla Bräuninger wurden bei Wahlen bestätigt. Ein Frühjahrskonzert gibt es in Grießen am 6. Mai, das Jahreskonzert findet am 25. November statt.

Klettgau – Ein vollständig gefüllter Saal zeigte das Interesse der Vereinsmitglieder, darunter viele Eltern und Zöglinge, an der Hauptversammlung des Akkordeon-Orchesters Klettgau. Die beiden Akkordeonschüler Jonas Stoll und Pascal Fritsch umrahmten die Versammlung musikalisch.

Vorsitzende Heike Hartmann berichtete von einem abwechslungsreichen Vereinsjahr 2016, dessen Highlight im Mai die Teilnahme am World Music Festival in Innsbruck war. Dieses findet alle drei Jahre statt und gilt als die Weltmeisterschaft der Akkordeon-Orchester, bei welchem das Klettgauer Orchester das Prädikat „ausgezeichnet“ erhielt. Insgesamt hatten das Hauptorchester und die Jugendspieler im Jahr 2016 elf öffentliche Auftritte. Zudem steht die Jugendausbildung ganz oben im Fokus – so starteten im vergangenen November neun Zöglinge mit der Ausbildung auf dem Einsteigerinstrument Melodika und dem Akkordeon.

Kassierer Salvatore Vitacca berichtete von einem Vereinsjahr mit zahlreichen Ausgaben, so schlug die Fahrt zur Teilnahme am World Music Festival zu Buche sowie der Kauf einer dringend benötigten Verstärkeranlage. Schriftführer Jens Krischat gab einen interessanten Jahresrückblick, der mit vielen Bildern von den einzelnen Aktivitäten gespickt war. Dirigentin Martina Vitacca würdigte die Leistung der Spieler für das World Music Festival sowie beim gemeinsamen Auftritt mit dem Harmonika-Orchester Murg Ende des vergangenen Jahres. Bei aktuell nur 77 Prozent durchschnittlichem Probenbesuch wünschte sich die Dirigentin mehr Disziplin. Sie gab mit den anderen drei Ausbilderinnen Betina Kalt, Anja Tschuor-Bauer und der neu zum Ausbilderteam hinzugekommenen Iris Gorgos einen aktuellen Sachstand zu den einzelnen Schülergruppen.

Hier erreichte die Schülerin Tilda Graf als einziges aktives Vereinsmitglied einen Probenbesuch von 100 Prozent. Beim Hauptorchester lag Anja Tschuor-Bauer mit einer Anwesenheit von 90 Prozent vorne. Von den Jugendaktivitäten konnte Jugendwart Mario Hügel berichten.

Bei den Teilwahlen wurden Vorsitzende Heike Hartmann, Schriftführer Jens Krischat und die beiden Beisitzerinnen Mattia Sacco und Ulla Bräuninger bestätigt. Gemeinderat Gerhard Gaiser würdigte die Aktivitäten und die Jugendarbeit des Vereins und nahm die Entlastung des Vorstandes vor.

Beim Ausblick zeigte sich ein gut gefüllter Kalender: So findet am 6. Mai in Grießen das Frühjahrskonzert unter dem glanzvollen Motto „Night of the Proms“ statt, weiter umrahmt das Hauptorchester den Festakt der Sozialstation Ende Mai musikalisch. Am 21. Juli veranstaltet das Orchester einen Dämmerschoppen in Erzingen; das Jahreskonzert ist am 25. November.