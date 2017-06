Klettgau Abwechslungsreich: Besuch in der Partnergemeinde Clisson

Rund 100 Klettgauer kehren aus Partnergemeinde mit vielen Eindrücken zurück. Erstmals war der neue Klettgauer Bürgermeister Ozan Topcougullari mit dabei. Reiseteam beeindruckt von der Gastfreunschaft und dem interessanten Programm in Frankreich.

Klettgau (eba) Mit vielen neuen Eindrücken kehrten an die 100 Klettgauer aus der französischen Partnergemeinde Clisson zurück. Unter der großen Reisegesellschaft befand sich auch erstmals der neue Klettgauer Bürgermeister Ozan Topcougullari, der beim feierlichen Festakt vor Ort per Unterschrift die 40 Jahre währende Partnerschaft bekräftigte.

Alle fünf Jahre findet eine großangelegter gegenseitiger Besuch der Partnergemeinden statt. Untergebracht in Gastfamilien bietet sich so die Möglichkeit, Land und Leute ganz anders kennenzulernen. Wie immer stellten die Gastgeber ein interessantes Programm auf die Beine. Die Clissoner scheuten keine Mühe ihre Gäste zu verwöhnen. Traditionsgemäß wird der Besuch mit einem Festakt eröffnet, bei dem die jeweiligen Bürgermeister in ihren Ansprachen die Partnerschaft hoch leben lassen und bekräftigen sowie die Gastgeschenke überreicht werden. Die Klettgauer hatten dazu eine ausladende Himmelsliege im Gepäck, die zukünftig in Clisson an exponierter Stelle zum Ausruhen einladen wird. Mit einem großen Freundschaftsabend wird wird bis spät in die Nacht gefeiert. Komitéevorsitzende Ute Weißenberger freute sich, dass man hier neue Wege geht, von den reinen, etwas steifen Hallenveranstaltungen wegkommen sei und sofern das Wetter es zulässt, unter freiem Himmel gefeiert wird.

Einer der Höhepunkte für die Klettgauer Vorsitzende war die Besichtigung des Hellfest-Geländes in Clisson, auf dem immer im Juni ein riesiges dreitägiges Open-Air-Festival stattfindet. Ein ganz besonderes Erlebnis war der Ausflug in die Region von Saumur und die dortigen Tuffsteinhöhlen, in denen Wein und Sekt gelagert wird.

Dem nicht genug, konnte wer wollte, noch die japanischen Gärten in Maulévrier besichtigen, bevor dann am Sonntag nach zwei abwechslungsreichen Tagen wieder die lange Heimreise per Bus angetreten wurde.