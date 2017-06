vor 8 Stunden sk Klettgau 9-jähriger Radler stürzt in Grießen auf einer Ölspur

Beim Sturz auf einer Ölspur hat sich am Montag in Grießen ein radelndes Kind verletzt. Ein Lkw-Fahrer soll die Gefahrenstelle nicht umgehend abgesichert haben, so der Bericht der Polizei.