Grießen 25 Jahre Siedlergemeinschaft Klettgau: Verein erhält viel Lob für seine Arbeit

Die Siedlergemeinschaft Klettgau hat im Gemeindehaus in Grießen ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Landesgeschäftsführer Harald Klatschinsky übergab eine Urkunde des Landesverbands und dankte der Siedlergemeinschaft, dass sie seit jeher junge Familien in die Gesellschaft einführe.

Die Siedlergemeinschaft Klettgau im Verband Wohneigentum feierte ihr 25-jähriges Bestehen mit einem großen Fest im Grießener Gemeindehaus. Rund 150 Mitglieder, Ehrenmitglieder, Gäste und Freunde waren der Einladung der Vorsitzenden Gabriele Zeller gefolgt. In Ihrer Ansprache erinnerte sie an den Gründungstag am 19. Februar 1992 und an die Anfangszeit, als Karl-Heinz Metzger der erste Vorsitzende war, damals, in der Ära Kohl und Clinton. Aus den 43 Mitgliedern wurden schon Ende 1993 über 100. Mittlerweile ist der Ortsverband Klettgau mit 645 Mitgliederfamilien der größte im Landesverband. Für diese habe das vergangene Vierteljahrhundert viel Freude, aber auch viel Arbeit gegeben, so Zeller, die anfügte: "Ich bin stolz, ein Teil davon zu sein."

Landesgeschäftsführer Harald Klatschinsky übergab der Vorsitzenden eine Urkunde des Landesverbands zum 25-jährigen Bestehen und sprach die besten Glückwünsche und Dank dafür aus, dass die Siedlergemeinschaft seit jeher junge Familien in die Gesellschaft einführe. Zuvor resümierte er ausführlich Geografie und Geschichte des Klettgaus und betonte die Bedeutung des Wissens um die Vergangenheit von Wohnorten und die Aufrechterhaltung ihrer Sitten und Gebräuche in einem gesunden Traditionsbewusstsein. Ebenfalls Grüße überbrachten Klettgaus Bürgermeister Ozan Topcuogullari sowie Roland Hotz vom Bezirksverband Waldshut und Werner Lüber vom VDK-Sozialverband Klettgau-Dettighofen. Im Anschluss spielte letzterer "Munotglöckchen" auf der Trompete auf.

Vorsitzende Zeller, die gleichzeitig Vorsitzende des Bezirksverbands Waldshut ist, übergab zusammen mit ihrem Stellvertreter Roland Hotz silberne Ehrennadeln, ie Urkunde und Weinpräsente an 28 Mitglieder, die seit Beginn an dabei sind und in diesem Jahr daher ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit feiern. Gemeinsam wurde im Anschluss das Siedlerlied gesungen.

Ihr 20-jähriges Bestehen feierte die Patchwork-Gruppe des Ortsverbands. Sie übergab eine große Patchwork-Decke an Christoph Siebler und Bärbel Blechinger von der Sozialstation Klettgau. Das zehnjährige Bestehen feierte die Naturschutzgruppe. "Unsere Mitglieder sind Naturliebhaber", sagte ihr Leiter Oskar Schilling.

Im Verlauf des Abends wurde gemeinsam zu Abend gegessen und eine Tombola gespielt. Für musikalische Unterhaltung sorgten Simon App mit dem Akkordeon und die Bötzberg-Musikanten mit böhmisch-mährischer Blasmusik. Durch das Programm führte Marc Strohmeier.