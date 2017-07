Klettgau 2,94 Hektar fürs Wohnen: In Klettgau entsteht ein neues Wohngebiet

2,94 Hektar fürs Wohnen: In Klettgau entsteht ein neues Wohngebiet

Der Gemeinderat Klettgau hat den Plänen für das Neubaugebiet Wetteäcker II zugestimmt. Hier könnten 34 Einfamilienhäuser und vier Mehrfamilien-Häuser entstehen.

Klettgau (eba) Bauplätze in Erzingen sind heiß begehrt. Seit langem übersteigt die Nachfrage das Angebot. Die im Besitz der Gemeinde befindlichen Grundstücke sind alle verkauft, so die entlang der Rechberger Straße. Etliche Baulücken im Hauptort gibt es noch, aber diese sind im Privatbesitz.

Ein relativ großes Baugebiet, das Wetteäcker II am westlichen Dorfrand gelegen, hat der Gemeinderat nun auf den Weg gebracht. Es umfasst 2,94 Hektar Fläche und ist ausschließlich zur Wohnbebauung gedacht. Mit der Entscheidung des Gemeinderats kann die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und Behördenvoranhörung losgehen.

Noch präsentiert sich das Gelände in Nachbarschaft zur Gemeinschaftsschule Klettgau als große Grünfläche mit teils sehr alten Streuobstwiesen. In wenigen Jahren wird sich das Bild ändern, denn theoretisch könnten dann an dieser Stelle 34 Einfamilienhäuser und vier Mehrfamilien-Häuser stehen.

Der Planentwurf lässt den potenziellen Bauherren relativ freie Hand: Einfamilienhaus, Doppelhaus oder Reihenhaus mit freier Dachformwahl, maximal zweigeschossig, je zwei Wohnungen pro Wohnhaus sind zulässig, pro Wohnung sind zwei Stellplätze vorgeschrieben. Einzig entlang der Straße "In der Bütze" könnten laut Planentwurf vier viergeschossige Häuser mit mehreren Wohnungen gebaut werden.

Erschlossen wird das Gebiet über eine Ringstraße mit Zufahrt über die bestehende Straße "In der Bütze". Die dahinterliegenden Grundstücke werden mittels Stichstraße mit Wendeplatz erschlossen. Der derzeitige Rad- und Fußweg bleibt erhalten, muss jedoch etwas verlegt werden. Einziges, großes Problem für den Planer stellt die Entwässerung dar, die kostengünstigste und sinnvollste Lösung bereitet ihm noch Kopfzerbrechen.

Mit der Freigabe der Planunterlagen, die der Gemeinderat Klettgau in seiner jüngster Sitzung absegnete, wird das weitere Verfahren mit Beteiligung der Bürger und der Behörden vermutlich bis Ende des Jahres dauern, mit deren Abschluss dann die Erschließungsarbeiten starten können, die auch noch einmal schätzungsweise ein Jahr dauern werden, so dass vermutlich im Jahr 2019 die ersten Bauwilligen ein Grundstück erwerben können.