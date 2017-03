Klettgau 110 Feuerwehrleute im Einsatz: Videos vom Großbrand in Holzbau-Firma in Klettgau

110 Feuerwehrleute im Einsatz: Videos vom Großbrand in Holzbau-Firma in Klettgau

Eine Produktionshalle einer Holzbau-Firma im Gewerbegebiet Grießen in Klettgau wurde am Donnerstagabend Raub der Flammen. Mehr als 100 Feuerwehrleute aus dem östlichen Landkreis im Einsatz. Wie sie die Flammen bekämpften, zeigen spektakuläre Videos der Feuerwehr.

Das innere der Halle ist bereits völlig ausgebrannt.





...während der hintere Teil des Gebäudes zunächst nahezu unbeschädigt erscheint.

Beim Großbrand in der neuen Produktionshalle der Holzbau-Firma Wassmer im Gewerbegebiet Grießen ist am Donnerstagabend nach ersten Schätzungen ein Millionenschaden entstanden. Verletzte hat es nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht gegeben. Im Einsatz waren etwa 110 Feuerwehrleute aus dem östlichen Landkreis und Waldshut-Tiengen. Videos vom Einsatz gegen die Flammen machen deutlich, wie groß die Herausforderung für die Feuerwehrleute war. Sie waren bis in die frühen Morgenstunden am Freitag vor Ort.