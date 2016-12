Jestetten Wunschkonzert des Musikvereins Altenburg begeistert

Musiker präsentieren ihre neue Uniform. Die Lieder der Rockband "Queen" landen bei der Wunschliste auf Platz eins

Altenburg (rk) Zum Winterkonzert des Musikvereins Altenburg konnte der Vorsitzende, Matthias Wipf zahlreich erschienene Musikbegeisterte begrüssen.Die Spannung in der Halle in Altenburg war groß, gab es doch am zweiten Weihnachtsfeiertag gleich mehrere Geheimnisse zu lüften. Das Konzert wurde als Wunschkonzert unter dem Motto „Wünsche werden wahr“ ausgetragen und die Gäste waren neugierig, welche zehn der 20 zur Auswahl gestandenen Musikstücke wohl das meiste Geld eingespielt hatten und schlussendlich auf dem Programm stehen würden. Die Spendenbeiträge für die Wunschtitel wiederum waren als Hilfe zur Finanzierung der neuen Vereinsuniform gedacht, in der der Verein am Konzert zum ersten Mal auftreten würde.

Nicht minder aufgeregt wartete man auch darauf, die neue Einheitskleidung des Musikvereins in Augenschein nehmen zu können. Und so gab es viel Beifall, als die Musiker und Musikerinnen mit Ihrer Dirigentin Kerstin Häring einmarschierten. Elegant kamen sie daher in ihrer neuen Uniform, bestehend aus schwarzer Hose, weissem Hemd und grauer Jacke. Und als Tüpfelchen auf dem „i“ kam unter der Jacke ein blaues Gilet zum Vorschein, das farblich perfekt auf die Krawatte abgestimmt ist. Ein anspruchsvolles und mitreissendes Wunschkonzert zog die Zuhörer in den Bann, Auftakt war das auf Platz 10 gelandete, starke Medley von Bon Jovi, das gleich zu Beginn die Bühne rockte.

Weiter ging es mit Marschmusik. Auf Platz 9 rangierte „Mein Regiment“, der Lieblingsmarsch von H. L. Blankenberg, der von den Musikern kraftvoll vorgetragen wurde. Frank Sinatra in Concert belegte Platz 8, und der Verein überzeugte mit gefühlvoll gespielten Stücken des unvergessenen Künstlers wie „Strangers in the night“ oder „New York, New York“. Rang 7 nahm „A Tribute to Amy Winehouse“ ein und war der viel zu früh verstorbenen Künstlerin gewidmet. Weiter ging es im musikalischen Reigen mit der wunderschön vorgetragenen Polka „Böhmischer Traum“ auf Platz 6. Der weltweit bekannte Marsch „Abschied der Gladiatoren“ belegte Platz 5. Ein weiterer Klassiker war die Glenn Miller Parade auf Platz 4, der MV erfreute die Zuhörer mit dem Medley aus den besten Stücken des Amerikaners. Die Spannung stieg und Platz 3 ging an die Filmmusik Skyfall (James Bond), ein mitreissendes Arrangement, das die Zuhörer in Begeisterung versetzte. Hervorragend vorgetragen wurde auch „Udo Jürgens Live“, eine Auswahl aus den bekanntesten Stücken des einzigartigen Sängers belegte den zweiten Platz. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt und Sieger auf der Wunschliste waren die „Greatest Hits“ der legendären Rockband „Queen".

Das Wunschkonzert ließ keine Wünsche offen, Tatjana Hug und Lars Heine führten humorvoll durch das Programm. Es gab viel verdienten Beifall, zusätzliche Musikstücke, die als Joker in der Pause grandios gespielt wurden und mehrere Zugaben.