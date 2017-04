Jestetten Wieder ruft der Watzmann erfolgreich

Gruppe „Auffi Muasi“ begeistert erneut mit dem Kult-Rustical. Regisseur Steger kündigt letzten Auftritt im Dezember an

Jestetten (rkr) Auffi Muasi hieß es am Wochenende in Jestetten, denn der Watzmann rief und bescherte den Veranstaltern an zwei Abenden ein volles Haus. Die Organisation und Durchführung lag in den Händen des Musikvereins Altenburg, und mit viel Liebe zum Detail war dafür gesorgt worden, dass sich das Publikum, grossteils in Dirndl und Lederhosen, in der bayrisch dekorierten Gemeindehalle auf den Abend einstimmen und bei Bier, Brezel und musikalischen Einlagen der „Kueseckel“ aus Donaueschingen den Auftakt geniessen konnte.

Das Rustikal von Manfred Tauchen mit der Musik von Wolfgang Ambros und Texten von Josie Prokopetz ist zum Kult geworden, und am Samstag war es die 28. Aufführung der Version des Auffi-Muasi-Teams um den grausamen Berg Watzmann, die mit unverminderter Spannung erwartet wurde. Die Akteure nahmen die Zuschauer mit in die Geschichte um den Konflikt zwischen Vater und Sohn, sie liessen die Sünd ausbrechen mit der mannstollen Gailtalerin, betende und tanzende Mägde begeisterten ebenso wie die kauzigen Knechte. Und immer war da der ewig rufende Berg.

Die Schauspieler und Musiker agierten nicht nur gekonnt, sondern mit Leidenschaft, und die Musik von Wolfgang Ambros tat ihr Übriges, um den Funken bei den Zuschauern zu zünden. Es halfen weder gute noch böse Worte des Vaters, und auch alles Beten der Mägde war vergebens, der Bua erlag den Verlockungen der Gailtalerin und dem Rufen des Berges. Er zog steil bergauf und kam nicht wieder, und grosses Wehklagen herrschte daraufhin auf dem Hof. Mit Leuchtstäben feierten die Fans das Auffi Muasi Team als Hubert von Goisern’s „Weit weit weg“ ertönte.

Die Stimmung im Saal wurde fast melancholisch, um gleich darauf wieder in die pure Lebensfreude zu überborden, als nach dem vermeintlichen Ende Wolfgang Ambros‘ „Skifoan“ ertönte und gezeigt wurde, was hätte sein können. Nämlich der Vater als zwar schwer verschuldeter, aber doch erfolgreicher Manager eines Nobelhotels im Skigebiet mit sich tummelnden Schneetouristen.

Nach tosendem Applaus und vielen Zugaben verkündete Regisseur Markus Steger, dass das Auffi Muasi Team den Watzmann im Dezember ein letztes Mal in Jestetten aufführen wird. Offen blieb die Frage, ob sich die Freunde wieder auf eine Wanderung begeben werden, um sich in einer Bierlaune etwas Neues einfallen zu lassen.

