Jestetten Was es mit der Fasnacht auf sich hat

Was es mit der Fasnacht auf sich hat

Der Helferkreis Jestetten und Mitglieder der Jestetter Narrengruppen haben beim Café der Begegnung den Flüchtlingen einen Einblick in die Fasnacht gegeben.

Jestetten (rkr) Ein ganz besonderes Café der Begegnung wurde von der Arbeitsgruppe „Willkommen“ des Helferkreises Jestetten organisiert. Im Saal unter der katholischen Kirche traf man sich zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. In Anbetracht der anstehenden Fasnacht wollten die Jestetter den Flüchtlingen zeigen, was es bei uns in der Region mit diesem Brauchtum auf sich hat.

Einführung in die Fasnacht

Mit einem närrischen „Hoorig ist die Katz“ marschierten Suppe-Chasper Henry Brückel, Düfel und Obernarr Markus Kettner, Rebwiib Bettina Hauser, Üüle Ute Brückel, Guggemusiker Klaus Reinicke und Clown Klaus Vogel als Vertreter der Jestetter Narrenfiguren im Saal unter der Kirche ein. Horst Weible, Vorsitzender des Helferkreises, erklärte in seiner Ansprache den Flüchtlingen die Wurzeln unserer Fasnacht, die in der Jahreszeit nach dem Dreikönigsfest ihren Lauf nimmt und mit Beginn der Fastenzeit endet. Böse Geister sollen ausgetrieben werden und einmal im Jahr gibt es ganz demokratisch die Möglichkeit, am Schmutzigen Donnerstag die Obrigkeit abzusetzen. Dann werden Bürgermeister und Lehrer ihres Amtes enthoben.

Der Suppen-Chasper erzählte von der Entstehung und Bedeutung der Jestetter Narrenfiguren. Um den Winter auszutreiben, habe man die furchteinflößende Männergruppe der Düfel mit ihren Schellen und die Üüle mit ihrem Geheule, die Rebwiiber entstanden aus der Traditin des früheren Weinbaus. Da Fasnacht ohne Musik keine Fasnacht sei, agiere die Guggemusik Rettestej mit viel Trara, Lärm und schiefen Tönen. Mit seinem närrischen Gewand repräsentiere der Clown die Bevölkerung.

Flüchtlinge und Einheimische hatten sichtlich Spaß an der Vorstellung der Narrenfiguren. Horst Weible lud die Bürger der Gemeinschaftsunterkunft ein, an unserer Fasnacht mitzumachen, der närrische Ruf „Hoorig“ wurde daher schon fleißig geübt. Die Kinder bastelten am Nachmittag ihre eigenen Masken aus Papptellern und gesellten sich gern zum Gruppenbild mit den Jestetter Narren.