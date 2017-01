Jestetten Viele Feste mit Geselligkeit und Musik stehen auf dem Jahresprogramm in der Gemeinde Jestetten

Vereine und Gruppen in Jestetten haben 2017 viel zu feiern. Vor allem das Reformationsjubiläum prägt das Jahresprogramm der Kirchengemeinde.

Auch im Verlauf des gerade begonnenen Jahres werden in Jestetten wieder jede Menge Feste gefeiert. Aus diesen Veranstaltungen werden sicherlich die zahlreichen Feierlichkeiten zum Lutherjahr, das 2017 gefeiert wird, herausragen. Erstmals wird der Reformationstag am 31. Oktober ein gesamtdeutscher Feiertag sein. Die evangelische Markusgemeinde hat sich zu diesem Jubiläumstag 500 Jahre Reformation etwas besonderes einfallen lassen. Nach einem Gottesdienst am frühen Abend wird eine Church-Night in Kirche und Pfarrhaus mit zahlreichen Programmpunkten folgen. Dabei wird Ernst Raffelsberger ein musikalisches Programm bieten, die Realschule plant einen Beitrag, es gibt Lesungen zu Themen der Reformation, eine Kerzenprozession zur katholischen Kirche und zum Abschluss den Lutherfilm in der Kirche. Auch ein Kinderprogramm wird es an diesem Abend geben.

Auch schon das Gemeindefest der Markusgemeinde am 9. Juli wird im Zeichen dieses Jubiläums stehen. Schon im Frühjahr bietet Pfarrerin Sibylle Krause jeweils einen Abend zu den vier Soli der lutherischen Rechtfertigungslehre, sola fide (allein durch den Glauben), sola gratia (allein durch Gnade), sola sciptura (allein durch die Schrift) uns solus Christus (allein Christus) an.

Doch nicht nur die Reformation spielt im neuen Jahr eine Rolle, auch die regulären Veranstaltungen finden statt. So wird die Fasnacht dem Februar ihren Stempel aufdrücken mit dem Höhepunkt der beiden Saalveranstaltungen, dem Mählsuppeässe am 27. Februar in Jestetten und dem Schnörriobed am Abend des gleichen Tages in Altenburg. Hier werden die Schnörris ihren 50. Geburtstag feiern.

Am ersten Aprilwochenende findet die Frühjahrsmesse statt, am 1. Mai veranstaltet der Turnverein Altenburg das traditionelle Grillfest am Waldfestplatz. Über die Pfingsttage wird der SV Altenburg das Pfingstsportfest austragen und der Turnverein Jestetten lädt zur Wiesengaudi auf der Vreneleswies am ersten Juliwochenende ein. Es folgt das Sportfest des SV Jestetten in der letzten Woche vor den Sommerferien. Einen musikalischen Höhepunkt gibt es sicherlich am 12. August mit der Sommernachtsparty der Open Phone Group. Und am Ende der Sommerferien gastiert abermals der Kinderzirkus Stella. Von 20. bis zum 22. Oktober präsentiert die Jestetter Lüüchte ihr neues Programm und am Ende des Jahres werden Musik- und Akkordeonvereine ihre Jahreskonzerte geben.