vor 1 Stunde SK Jestetten Unfall vor Augen der Ehefrau: Radfahrer schwer verletzt

An einer Kreuzung in Jestetten stürzte ein 49 Jahre alter Radfahrer, nachdem er mit einem Auto zusammengestoßen war. Laut Polizei hatte der Autofahrer Vorfahrt. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.