Jestetten Traktor kollidiert mit Oldtimer

Nach dem Frontalzusammenstoß mit einem Traktor endete am Montagmorgen ein BMW-Oldtimer als Totalschaden.

Nach Angaben der Polizei war der 29-jährige Traktorfahrer fuhr kurz vor 8 Uhr mit zwei Anhängern auf der K 6582 in Richtung Altenburg unterwegs. In einer lang gezogenen Kurve verließ er die Straße nach links, um auf ein Kartoffelfeld zu fahren. Hierbei achtete er nicht auf den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden BMW. An diesem Oldtimer entstand Totalschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, so die Polizei. Den Schaden am BMW schätzt die Polizei auf über 3000 Euro; am Traktor sei nur geringer Schaden entstanden, sodass er zur vorgesehenen Ernte habe weiterverwendet werden können, so der Polizeibericht.