Jestetten The Wild Bluesmen beweisen wilde Leidenschaft für den Blues

Die Musik von The Wild Bluesmen ging beim Auftritt im alten Schulhaus unter die Haut. Zuhörer genossen beim Konzert die Vielseitigkeit, die spielerische Klasse und die wilde Leidenschaft für den Blues.

Jestetten (rkr) Die Band The Wild Bluesmen begeisterte bei ihrem Auftritt im alten Schulhaus mit Vielseitigkeit und spielerischer Klasse. Im Namen des Kulturkreises Jestetten und der Volksbank Hochrhein begrüßte Dietrich Veigel das hochkarätige Ensemble. The Wild Bluesmen boten eine Vorstellung, die ihresgleichen sucht.

Rote Hosenträger und rote Socken sind die Markenzeichen von Steve „Big Man“ Clayton, der im Zollausschlussgebiet immer wieder gern gesehen und gehört wird. Er ist ein Vollblutmusiker mit gewaltiger Bluesstimme und dem Zeug zum Entertainer. Nicht umsonst ist er ausgezeichnet als bester Boogiepianist: seine Hände flogen förmlich über die Tasten, und er schien eins zu sein in wilder Leidenschaft mit seinem Instrument.

Chemie und Zusammenspiel der Musiker stimmten bis in die kleinste Nuance. Peter Schneider begeisterte an der Gitarre und brachte auch immer wieder die Bluesharp gekonnt in Einsatz. Uli Lehmann sorgte mit warmen Klängen am Kontrabass für ein solides Fundament und auch Schlagzeuger Oskar „Ozzi“ Pöhnl hatte seinen Anteil daran, dass das Publikum immer wieder zu Begeisterungsstürmen hingerissen wurde: Da war Bewegung auf den Stühlen, es wurde gewippt, geklatscht oder mitgetanzt.

Die Musik ging unter die Haut, mal wild und fetzig, dann auch wieder nachdenklich und traurig. Es wurde die ganze Bandbreite des Blues und Boogie-Woogie geboten. Clayton, Schneider und Lehmann, die bereits vor vielen Jahren zusammen gespielt hatten, trafen sich im 2013 bei einem Festival, um wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen. 2014 wurde mit „Homecoming“ die CD mit Eigenkompositionen von Steve Clayton veröffentlicht. Der einzige Cover-Song im Band-Repertoire ist der Led-Zeppelin-Hit „Whole Lotta Love“, und das aufregende Arrangement war einer der vielen musikalischen Höhepunkte.