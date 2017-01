Jestetten Tennisclub zieht positive Bilanz

Der Tennisclub Jestetten bestätigt in der Hauptversammlung den bewährten Vorstand.

Einen Rekordbesuch verzeichnete der Vorsitzende des Tennisclubs, Hauke Kiesswetter, bei der Hauptversammlung im Gasthaus Löwen. Unter den Gästen war auch die stellvertretende Bürgermeisterin Angelika Hämmerle. Als erfreulich kann die Mitgliederbewegung bezeichnet werden, liegt sie doch ziemlich konstant bei rund 130, wobei sich Ein- und Austritte in etwa ausgleichen.

Einen erfreulichen Kassenbericht gab Kassier Kurt Külling. Trotz erheblicher Ausgaben für die umfassende Platzsanierung, den Unterhalt der Tennisplätze und die Anschaffung einer neuen Schließanlage, schließt die Vereinskasse mit einem Plus ab. Gerhard Jungbauer und Irmi Cohrs bestätigten eine professionelle Kassenführung, sodass der Kassier einstimmig entlastet wurde.

Hauke Kiesswetter kam ebenfalls auf die Platzsanierung zu sprechen und erwähnte auch das Mitmach-Angebot für Jedermann, das leider nicht wie erhofft angenommen wurde. Es soll auf den Montag verlegt werden. Weiter erinnerte der Vorsitzende an die Vereinsmeisterschaften, Arbeitseinsätze zur Platzpflege und die Meisterschaft der Ü 50 Mannschaft.

Jugendwart Dirk Waser erinnerte auch an die zusammen mit der Realschule durchgeführten Projekttage und das an 15 Tagen durchgeführte Jugendtraining, an dem sich 25 Kinder und Jugendliche beteiligten. Auch das Sommerprogramm Jess fand guten Zuspruch. Als sportlichen Ausblick verwies er auf die Ü 50 Mannschaft, die im kommenden Jahr in der 2. Bezirksliga und die Herrenmannschaft, die in der 2. Bezirksklasse spielt. Neu gemeldet wird eine Ü 40 Mannschaft, die in der 2. Kreisliga spielen wird.

Bei den von Angelika Hämmerle geleiteten Wahlen wurde der amtierende Vorstand bestätigt. Ihm gehören auch der stellvertretende Vorsitzender Alfred Wipf, Schriftführer Edgar Johann, sowie Beisitzerin Rosmarie Schudel, an. Der Posten des Sportwarts ist weiterhin vakant. Vorsitzender Hauke Kiesswetter konnte für 20-jährige Mitgliedschaft Andreas Schlaugat ehren.