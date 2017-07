Jestetten Streit zwischen Kunden eskaliert

Ein Streit zwischen Kunden ist am Mittwochabend in einem Jestetter Discountermarkt eskaliert. Ein beteiligter Schweizer soll zu Messer und Pfefferspray gegriffen haben.

Kurz vor 20 Uhr waren sich zwei Männer aus bislang nicht bekanntem Grund in Streit geraten. Dabei sei es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen, so die Polizei. Markt-Angestellten sei es gelungen, die Streithähne zu trennen. Einer der beiden sei dann zu seinem Auto gegangen und habe sich mit Messer und Pfefferspray bewaffnet, so Zeugenangaben. Danach habe er erneut seinen Widersacher abgepasst. Dieser flüchtete in den Markt und alarmierte die Polizei. Bei deren Eintreffen war der mutmaßliche Angreifer bereits davongefahren. Ein Zeuge informierte die Polizei über das Kennzeichen. Nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Schweizer ermittelt.