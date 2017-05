Jestetten Spaß auf und neben dem Platz gibt es beim Pfingstturnier mit dem SV Altenburg

Auf dem Altenburger Sportplatz steigt am Wochenende wieder das traditionelle Pfingstturnier mit dem SV Altenburg als Gastgeber.

Das traditionelle Pfingstturnier findet am Pfingstwochenende auf dem Altenburger Sportplatz statt. Beginn ist am Freitagabend mit dem Verbandsspiel SV Altenburg 2 gegen die SpVgg Wutöschingen 2. Der erste Höhepunkt ist der Pfingstsamstag mit dem Internationalen Jugendturnier mit Mannschaften aus D-, E- und F-Jugend. Beginn ist um 8 Uhr. Am Abend folgt ein gemütlicher Hock bei Party-Musik im Festzelt. Über die Mittagszeit gibt es bei einem Second-Hand-Basar die Möglichkeit, kostengünstige und gut erhaltene Sportartikel für Kinder und Teenager zu erwerben.

Der Sonntag verläuft gemütlich als Familientag mit Grümpelturnier und der Großen Pfingstverlosung. Die Pfingstverlosung in Altenburg bietet immer etwas Besonderes, zwar nur wenige, dafür jedoch hochwertige Preise. Wer nichts gewinnt, kann sich zumindest sicher sein, dass er den SV Altenburg unterstützt hat.Am Abend steigt das Hard-Rock-Café mit DJ Hugo. Schließlich folgt am Pfingstmontag das Aktiv-Wanderpokalturnier mit Mannschaften aus dem Jestetter Zipfel und der angrenzenden Schweiz. Wie in jedem Jahr ist das Altenburger Pfingstturnier ein Fest für die ganze Familie, für Speis' und Trank ist gesorgt – besonders empfehlen die Veranstalter Hähnchen vom Grill – außerdem für Unterhaltung auf und abseits des Platzes. Für Kinder ist das Geschehen rund um einen Sportplatz ebenfalls einen Besuch wert.