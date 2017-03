Jestetten Show der Irish-Danceschool Schaffhausen: Mehr als nur irischer Stepptanz

Tanzshow der Irish-Danceschool Schaffhausen begeistert das Publikum im Hofackerzentrum. Auftritte sind gespickt mit keltischer Folklore.

Jestetten/Schaffhauen – Einen begeistert gefeierten Auftritt feierten die Tänzerinnen und Tänzer der Irish-Danceschool, darunter etliche Mitwirkende aus dem Jestetter Zipfel, am vergangenen Wochenende. Und dabei waren es nicht nur die Mitglieder der achtköpfigen Showgruppe, die in immer wechselnden Kostümen eine atemberaubende Performance nach der anderen hinlegte. Schon die ganz Kleinen im Vorschul- und Grundschulalter zeigten, dass ihnen die Art der keltischen Tänze in Fleisch und Blut übergegangen ist.

Die Bühne war sehr aufwändig zu einem irischen Pub mit Tresen verwandelt worden, hinter dem der Barkeeper in aller Seelenruhe Bier zapfte und sich dabei nicht von der Wirtin, Tanzlehrerin Jacqueline Vilpoix, ursprünglich vom klassischen Ballett stammend, aus dem Konzept bringen ließ. „An Irish Pub, full of surprises“, war das Motto der beiden Auftritte und Überraschungen gab es zahlreiche für das gespannte Publikum. Ein Tag in einem irischen Pub, hätte man die Auftritte auch überschreiben können, denn dabei war einiges über den Tagesablauf, gespickt mit keltischer Folklore, zu erfahren.

In diversen Altersklassen, vom Vorschüler bis zum Erwachsenen, tanzten Seeleute, Landmädel, Krieger aber auch Elfen, Feen und sonstige Figuren aus der irischen Mythologie über das Parkett. Es wurde getanzt, gesteppt und Jaqueline Vilpoix erzählte in kurzen Episoden, was hinter diesen steckt. Neben irischen Solotänzen mit der typischen aufrechten Körperhaltung und den Armen an der Seite gab es den Sean-nós-Tanz, die ursprüngliche Form des irischen Stepptanzes, charakterisiert durch die freie Beweglichkeit der Arme und das „Battering“ genannte rhythmische Aufstampfen der Füße.

Und schließlich die Formationsgruppentänze, den Ceilidh, bei dem die Freude und der Spaß der Tänzer auf das Publikum übertragen wurde, das diese wiederum rhythmisch klatschend antrieb.

Daneben waren auch schottische Elemente zu sehen, wie den schottischen Schwerttanz, der seinen Ursprung in rituellen Tänzen am Vorabend einer Schlacht hatte.

Nach mehr als zwei Stunden Tanz und Freude war der Spruch an der Pubwand mehr als ein Versprechen geworden: Teile deine Freude, deine Träume, dein Leben. Einen solchen Pub besucht man gerne wieder.