Jestetten Schüler der Realschule Jestetten besuchen Hago und das Gericht in Konstanz

Die Klasse 8c der Realschule Jestetten schnuppert bei der Firma Hago in Küssaberg in die Arbeitswelt hinein und wohnt Gerichtsverhandlungen in Konstanz bei.

Vom Unterricht an die Werkbank: Die Klasse 8c der Realschule Jestetten wechselte die Perspektive. Im Rahmen des Lehrplans, der den jungen Menschen nicht nur graue Theorie vermitteln, sondern diese auch mitten ins Leben stellen will, erkundeten die Schüler die Metallverarbeitungsfirma Hago in Küssaberg und besuchten außerdem eine Gerichtsverhandlung in Konstanz.

Besonders imposant für die Schüler waren während des Rundgangs bei Hago die Laserschweißtechnik und der 3D-Drucker, welcher durch pulverbettbasiertes Laserschmelzen Bauteile in jeglicher Form herstellen kann. Aber auch die Arbeit mit den Auszubildenden an den Werkbänken brachte viele interessante Einblicke und machte viel Spaß, konnte doch das im Unterricht erworbene Wissen nahtlos eingesetzt werden und neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Ein volles Programm erwartete die Schüler auch beim Besuch des Gerichts in Konstanz. Ein Fall entsprach der Lebenswelt der Schüler, da es um Zechprellerei in der Disco "Top Ten" in Singen ging. Neben der damals im Einsatz gewesenen Polizistin sagten der Chef der Security und ein Freund des Angeklagten aus, doch da immer noch viele Fragen offenblieben, vertagte die Richterin die Verhandlung, um weitere Zeugen zu hören.

In einem weiteren Fall waren die Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt, weil sie einen Taxifahrer am Bahnhof in Singen angegriffen haben sollen, der zwei weibliche Fahrgäste verteidigen wollte. Allerdings verstrickte sich der Taxifahrer in Widersprüche und gab an, ausgestiegen zu sein, um sich mit den Randalierern zu prügeln. Da außerdem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er ein Messer mitgeführt hatte, kam der Angeklagte mit 50 Arbeitsstunden davon, was ihn davor bewahrte, eine zuvor zur Bewährung verhängte Freiheitsstrafe antreten zu müssen. Die Schüler zeigten sich begeistert vom schulischen Abstecher in die wirkliche Welt.