Jestetten Realschüler erkunden die Vielfalt der Berufswelt

77 Neuntklässler der Realschule Jestetten haben ihr BORS-Praktikum absolviert. Im Unterricht wurden sie auf die Bewerbung für ihren Praktikumsplatz vorbereitet.

Auch in diesem Schuljahr sind die Schüler der neunten Klassen der Realschule Jestetten ausgeschwärmt, um in einem fünftägigen BORS-Praktikum (Berufsorientierung der Realschule) die Luft des Berufslebens zu schnuppern. Dieses Praktikum soll vor allem die Schüler bei der Berufswahl unterstützen, die nach dem Abschluss der Mittleren Reife in Klasse 10 keine weiterführende Schule besuchen, sondern den Weg in eine Berufsausbildung gehen möchten.

Doch auch für diejenigen Schüler, die später noch ein weiterführendes Gymnasium, ein Berufskolleg oder eine Berufsfachschule besuchen möchten, ist dieses fünftägige Praktikum ein Gewinn. Dank der Bereitschaft vieler Firmen der Region, wie auch der nahe gelegenen Schweiz konnten alle 77 Schüler interessante Einblicke in die unterschiedlichsten Ausbildungsberufe, Firmen und Betriebe erhalten.

Im Gemeinschaftskunde- und Deutsch-Unterricht hatten die BORS-Praktikanten zuvor gelernt, wie ein Bewerbungsschreiben und ein Lebenslauf aussehen muss, wie man sich in einem Betrieb zu verhalten hat und was von ihnen erwartet wird. Und so konnten und mussten sich die Schüler anschließend selbstständig um ihren Wunsch-Praktikumsplatz bemühen.

So vielfältig wie die Berufswelt selbst waren denn auch die von den Schülern ausgesuchten Stellen. Darunter waren Arzt- und Zahnarztpraxen, Physiotherapeuten, Architekturbüros, Apotheken, Augenoptiker, Schreiner- und Elektrobetriebe ebenso wie Kindergärten, Kliniken, Gastronomie, Banken, Baufirmen und Rathausverwaltungen. Einblicke in die Arbeitswelt gewährten den Schülern auch Kfz-Werkstätten, Einzelhändler, Friseure oder auch der Flughafen Zürich. Alle Schüler wurden an ihren Schnupper-Arbeitsplätzen von den betreuenden Lehrkräften der Realschule besucht, die dabei selbst Einblick in die Ausbildungsbetriebe nehmen konnten und sich dabei herzlich für das Engagement der Firmen bedankten.