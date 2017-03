Jestetten Raiffeisen mit Umsatz zufrieden

Auch im vergangenen Jahr konnte die Jestetter Genossenschaft ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben. Mit einem Umsatz von 493 495 Euro wurde der letztjährige Rekordumsatz zwar um rund 12 000 Euro verfehlt, dennoch zeigt sich der Vorstandsvorsitzende, Robert Binkert, mehr als zufrieden.

Jestetten (rig) Arno Hornung wurde als Nachfolger von Arno Altenburger in den Aufsichtsrat der Jestetter Warengenossenschaft gewählt. Wiedergewählt wurden Karlheinz Schaub als Aufsichtsratsvorsitzender und Lothar Altenburger als Vorstand. Auch im vergangenen Jahr konnte die Jestetter Genossenschaft ihre mehr als 80-jährige Erfolgsgeschichte fortschreiben. Mit einem Umsatz von 493 495 Euro wurde der letztjährige Rekordumsatz zwar um rund 12 000 Euro verfehlt, dennoch zeigte sich der Vorstandsvorsitzende, Robert Binkert, mehr als zufrieden. „Mit rund einer halben Million Umsatz haben wir an unserem Standort im Winkel eine Grenze erreicht“, stellte er fest. Doch die Frage nach einem Alternativstandort stellt sich nicht, denn wenn man an einem anderen Standort expandieren wollte, verlöre die Jestetter Warengenossenschaft ihr Alleinstellungsmerkmal: Die verwinkelten Verkaufsräume in der altehrwürdigen Zehntscheune. Was dort die drei Mitarbeiter, Raimund Hartmann, Wolfgang Frey und Michael Singer leisteten, sei mehr als bemerkenswert, lobte Binkert. Natürlich erschwere die beengte Situation bisweilen die Arbeit, doch der Charakter des alten Gebäudes böte ein einmaliges Einkaufserlebnis. Der wichtigste Aspekt der Jestetter Warengenossenschaft ist das Ziel, mindestens eine schwarze Null zu schreiben. Dies wurde erreicht, wie Buchhalter Bernhard Schilling feststellte. Zwar sei der Bilanzgewinn mit 1760 Euro ziemlich bescheiden ausgefallen, dennoch zeigte er sich zufrieden. Besonders die Investitionen für Brandschutzmaßnahmen haben die Genossenschaft im vergangenen Jahr belastet.

Robert Heilig von der ZG Grießen dankte für die gute Zusammenarbeit mit den Jestettern und Thomas Bommer, Vorstandsmitglied der Volksbank Hochrhein lobte in seinem Grußwort das Geschäftsmodell der Genossenschaft. „Die Genossenschaft muss wahrgenommen werden“, meinte er und sicherte die Unterstützung der Volksbank Hochrhein beim Herbstfest der Warengenossenschaft am 23. September zu. Geschäftsführer Raimund Hartmann zeigte sich auch zufrieden mit dem Vorjahr und zuversichtlich fürs kommende Jahr. Allerdings wünschte er sich eine Verbesserung der Parksituation.

Die Genossenschaft wurde im Jahre 1935 gegründet. Momentan hat sie 63 Mitglieder. Vorstandsvorsitzender ist Robert Binkert, Geschäftsführer Raimund Hartmann. Die Geschäftsräume befinden sich in der Zehntscheuer im Jestetter Winkel.

wurde im Jahr 1935 gegründet, sie hat 63 Mitglieder. Vorstandsvorsitzender ist Robert Binkert und Geschäftsführer Raimund Hartmann.