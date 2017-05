Jestetten Polizist Wolfgang Seliger spricht über RAF-Terror

RAF-Terroristen haben vor 40 Jahren den Polizisten Wolfgang Seliger in Singen niedergeschossen. Der Zeitzeuge berichtete Jestetter Realschülern über die Ereignisse und wie er mit dem traumatischen Ereignis umging.

Jestetten – Polizei-Pensionär Wolfgang Seliger ist vor 40 Jahren in Singen von Günter Sonnenberg, einem Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF), niedergeschossen worden. Jetzt schilderte er Jestetter Realschülern die damaligen Ereignisse während des "Deutschen Herbstes". Der Kontakt zu Seliger ist über seinen ehemaligen Arbeitskollegen Uwe Kaier zustande gekommen.

Wolfgang Seliger arbeitete bis zuletzt im Ermittlungsdienst des Polizeireviers Singen. Zu der Zeit, als die RAF durch Anschläge den Rechtsstaat in seinen Grundfesten erschütterte, erreichten täglich viele Hinweise der Bevölkerung die Polizei, zu Personen auf den ausgehängten Fahndungsplakaten. Ein Zeuge wollte am 3. Mai 1977 zwei Terroristen in einem Singener Café erkannt haben. Seliger und ein Kollege gingen in das neben dem Polizeigebäude liegende Lokal. "Die beiden Personen hatten keinerlei Ähnlichkeit, mit einem der abgebildeten Terroristen der Steckbriefe. Beide waren nicht im Geringsten nervös", erzählte Seliger den Schülern.

Unter dem Vorwand, dass sich die Ausweise in einem geparkten Auto in der Nähe befinden, suchte man einen Parkplatz auf. Die Polizisten ahnten nicht, dass es sich bei den beiden Personen um Mitglieder des harten Kerns der RAF, Günter Sonnenberg und Verena Becker, handelte. Auf dem Parkplatz wurden die beiden unerfahrenen Polizeibeamten niedergeschossen. "Sonnenberg verschoss sein ganzes Pistolenmagazin auf mich. Ich erlitt mehrere Streif-und Durchschüsse", so Seliger. Beide Polizisten blieben lebensgefährlich verletzt liegen. Becker und Sonnenberg, die mit dem Zug nach Singen gereist waren, stahlen ein Auto und flüchteten. Bei der anschließenden Verfolgung wurden die beiden Terroristen von der Polizei niedergeschossen, als sie statt auf die die Auffahrt zur Autobahn, in eine Sackgasse geraten waren.

Seliger lag zusammen mit seinem Widersacher Günter Sonnenberg auf der Intensivstation des Krankenhauses Singen. "Wie ich später erfuhr, wurden meine Überlebenschancen von den Ärzten auf zehn Prozent geschätzt", berichtete Seliger. Er überlebte dank seiner guten Konstitution. "Mein Körper ist mit Narben übersäht, und die rechte Hand ist beeinträchtigt", so Seliger. Alle Beteiligten jenes Tages überlebten, die beiden Terroristen sind nach Verbüßung langjähriger Haftsrafen heute wieder auf freiem Fuß.

Sehr ruhig war es im Saal, als Seliger berichtete, dass er die ersten zehn Jahre nicht über das Erlebte reden konnte. Von psychologischer Betreuung sei vor 40 Jahren noch keine Rede gewesen. "Nach einem späteren Interview mit einem Journalisten stellte ich fest, dass mir das Erzählen richtig gut tat", erzählte Seliger. Seither war er Gast zahlreicher Fernseh-Talkrunden. "Ich war ein Zufallsopfer, gleichzeitig aber auch ein Glückspilz, denn laut einem Sachverständigen habe ich nur überlebt, weil ich rasch zu Boden ging und die Geschosse in einem flachen Winkel in den Körper einschlugen", berichtete der Singener den Schülern. Die Terroristen führten eine Maschinenpistole mit sich, die sich als Tatwaffe beim Anschlag gegen Generalbundesanwalt Siegfried Buback heraus stellte.

Aus den Reihen der Schüler kamen zahlreiche Fragen. Der Pensionär meinte, dass die RAF mit ihren Anschlägen einen falschen Weg beschritten habe und sich der Staat zu Recht nicht erpressen ließ. Seliger betonte: "Ich hegte gegenüber meinen Widersachern nie Hass oder Groll."

Rektor Peter Haußmann sprach Wolfgang Seliger seinen Respekt aus, dass er nach diesem schwerwiegenden Ereignis seinen Dienst 40 Jahre bis zur Pensionierung fortgeführt hat. Seliger bedankte sich bei den Schülern für das Interesse und gab ihnen mit auf den Weg: „Zeigt Interesse an unserer Demokratie und haltet sie hoch!“