Jestetten Pfarrer Vavuel Gnanamuthu fährt wieder zurück nach Indien

Pfarrer Vavuel Gnanamuthu beendet seinen Besuch in der Pfarrgemeinde Jestetten. Ein indischer Abend ist der traditionelle Abschluss seiner Vertretungszeit. Er dankt für Spenden aus der Gemeinde.

Der traditionelle indische Abend mit Pfarrer Vavuel Gnanamuthu war auch in diesem Jahr wieder Anlass für einen voll besetzten Saal unter der katholischen Kirche in Jestetten. Pfarrer Richard Dressel übergab das Wort an den Doktor der Theologie, der in diesem Sommer wieder die Urlaubsvertretung in der Pfarrgemeinde übernommen hatte. „Es ist dein Abend Gnanamuthu, um Danke zu sagen.“

Gespannt waren die Gäste natürlich, was Vavuel Gnanamuthu über die Fertigstellung der Kirche in seiner Gemeinde in Tamil Nadu zu berichten hatte. Die Bilder, die er mitgebracht hatte, waren beeindruckend. Was sich in der Diashow vom vergangenen Jahr noch als Rohbau gezeigt hatte, war zu einem wunderschönen Gotteshaus geworden, das idyllisch von Palmen umgeben, ganz in weiß erstrahlte. Gnanamuthu berichtete, wie der Altar entstanden ist, eine Grenzmauer gezogen wurde und ein 28 Meter hoher Turm mit einem Kreuz an der Spitze errichtet wurde.

Alle Gemeindemitglieder hatten geholfen und die Einweihungsfeier im Mai dieses Jahres war ein besonders festlicher Akt, zu dem mehr als 4000 Menschen gekommen waren. In nur 15 Monaten wurde dieses Bauwerk fertiggestellt. Gnanamuthu erklärte, dass sich ein derartiges Projekt in Indien normalerweise über mehr als fünf Jahre hinziehe. Er bedankte sich herzlich bei den Jestettern, denn von hier kam die finanzielle Unterstützung, die zur zügigen Durchführung beitrug.

Insgesamt ist das Leben der Menschen im Wirkungsgebiet Gnanamuthus nicht einfach. Industrie gibt es kaum, die Bedingungen für die Landwirtschaft sind hart. Gnanamuthu erzählte, dass es in den vergangenen zwei Jahren kaum geregnet habe, unter der Trockenheit leiden Bananenplantagen und Kokospalmen. Die von ihm ins Leben gerufene Molkerei laufe gut, aber die Menschen können kaum mehr Kühe halten, da die Tiere keine Nahrung finden. Nach wie vor unterstützt die Kirchengemeinde arme Familien, Witwen und Waisen. In diesem Jahr hat Gnanamuthu nun eine neue Herausforderung angenommen. Er wurde als Dozent der Fakultät Philosophie an ein Priesterseminar berufen, wo seit 1921 Studenten der Theologie und Philosophie zu angehenden Priestern und Bischöfen ausgebildet werden.

Gnanamuthu konnte zum Abschluss des Abends noch weitere Spenden in Empfang nehmen, die Jestetter Jugendliche im Rahmen ihrer Firmprojekte gesammelt hatten. Beim indischen Büfett verabschiedeten sich die Jestetter von ihrem liebgewordenen Gast.