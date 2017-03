Jestetten Parksituation in Jestetten sorgt für Ärger

Die Parkplätze vor dem Ärztehaus sind oft voll belegt – offenbar auch durch Einkaufstouristen, berichtet ein Mediziner. Bei der jüngsten Sitzung lehnte der Gemeinderat allerdings einen Antrag der Freien Wähler auf Gebührenerhebung für gemeindeeigene Plätze ab.

Jestetten – Der Antrag der Freien Wähler zur Einführung einer Gebührenpflicht auf gemeindeeigenen Parkplätzen wurde abgelehnt. Dennoch bleiben nach der jüngsten Gemeinderatsitzung mehr Fragen als Antworten. Nur eines ist sicher: Der Gemeinderat wird sich bald wieder mit diesem Thema befassen müssen.

Zunächst stand der Antrag der Freien Wähler auf der Tagesordnung. Dieser bezog sich jedoch nur auf den großen Parkplatz beim Bahnhof, der hauptsächlich von Berufspendlern genutzt wird. "Wir stellen uns vor, dass Pendler einen Monatsbeitrag in Höhe von 20 Euro zahlen", konkretisierte Fraktionssprecher Henry Brückel den Antrag. Außerdem forderte er eine stärkere Überwachung. Diese Forderung irritierte die Bürgermeisterin. "Wir haben auf dem Bahnhofsparkplatz kein Parkproblem", stellte sie fest und verwies auf Kontrollen, die ergeben hatten, dass die gut 100 Parkplätze am Bahnhof im Durchschnitt allenfalls zur Hälfte belegt sind. Eine solche Maßnahme hätte einen enormen bürokratischen Aufwand zur Folge und würde zudem das Parken in die angrenzenden Wohngebiete verlagern. "Was soll denn damit erreicht werden?", fragte Ira Sattler.

Den freien Wählern ging es offenbar um Einnahmen, um den Parkplatz unterhalten zu können. Lothar Altenburger (CDU) verstand die ganze Diskussion nicht. "Wenn wir dort ein Problem hätten, bräuchten wir eine Lösung. Wir haben aber kein Problem", stellte er lakonisch fest.

Nach einer weiteren Diskussion war der Gemeinderat einig, dass die Parkkontrollen verstärkt werden müssen, lehnte eine Bewirtschaftung des Bahnhofparkplatzes jedoch mit deutlicher Mehrheit ab. Doch damit war das Thema nicht ausgestanden. Am Ende der Sitzung äußerte sich Thomas Asaël, Mediziner im Jestetter Ärztehaus und zeigte sich verärgert über die Jestetter Parksituation. "Ich fordere eine Bewirtschaftung sämtlicher Parkplätze in Jestetten", sagte er und schilderte die tägliche Disziplinlosigkeit vieler Autofahrer.

So seien grundsätzlich die Parkplätze der Arztpraxen, sogar der Parkplatz für den Rettungswagen durch eidgenössische Einkaufstouristen blockiert. "Mir wurden durch unsere südlichen Nachbarn schon Schläge angedroht, nur weil ich meinen Parkplatz, für den ich übrigens gezahlt habe, nutzen will", schilderte Asaël. "Ohne Überwachung haben wir Anarchie", konstatierte dann auch Ira Sattler und Raimund Hartmann (Grüne) forderte ein Konzept zu erstellen. "Kostenloses Parken im Dorf geht nicht", zeigte er sich überzeugt. Angesichts der Zustände auf den Jestetter Parkplätzen kündigte die Bürgermeisterin, dass das Thema weiter im Fokus bleiben wird. Kurzfristig sollen die Kontrollen aber ausgeweitet werden.