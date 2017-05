Jestetten Örtliches Handwerk präsentiert sich beim Guggenbergfest

Die Altenburger Betriebe haben beim Guggenbergfest ihre Türen geöffnet. Auch Flüchtlinge erhalten dabei einen Einblick in die Arbeitswelt.

Jestetten (rkr) Das Guggenbergfest im Jestetter Ortsteil Altenburg lockte am Wochenende zahlreiche Besucher. Unter dem Motto „Handwerk sehen und erleben“ hatten die Betriebe im kleinen, aufstrebenden Gewerbegebiet „Guggenberg“ ihre Türen geöffnet, um den Besuchern Einblicke in das örtliche Handwerk zu bieten. Dazu gehörte ein Blick in ein Autohaus, eine Haustechnikfirma, eine Bodendesignfirma, ein Renovatierungsunternehmen sowie eine Firma, die Brennholz anbietet.

Das Guggenbergfest bot auch einem kleinen Kreis Jestetter Flüchtlingen eine Plattform, um sich mit ihrer Arbeit zu präsentieren. Sie fertigten vor der Firma Schlude Rosen aus Kupferblech und boten diese zum Kauf zugunsten der Flüchtlingsarbeit an. In Kooperation mit Gerhard Schlude und dem Helferkreis Jestetten war diese Aktion initiiert worden, um den Flüchtlingen einen Einblick in unsere Arbeitswelt zu gewähren.

Damit auch das gesellige Beisammensein beim Fest am Muttertagswochenende nicht zu kurz kam, sorgten die Feuerwehr, der Sängerbund Altenburg, der Nasholimchor und die Rothausjungs in und um das Festzelt bestens für das leibliche Wohl der Gäste. Der Musikverein Altenburg bot mit seinem Frühlingskonzert die passende musikalische Unterhaltung für das Guggenbergfest.

Bildergalerie im Internet: