Jestetten Niedrigwasser erlaubt eine ungewohnte Perspektive auf den Rheinfall

Das aktuelle Niedrigwasser gibt den Blick auf den imposanten Rheinfallfelsen frei. Die neue Beleuchtung setzt Strömung und Gischt des Wasserfalls gekonnt in Szene.

Der Rheinfall in der Jestetter Nachbargemeinde Neuhausen in der Schweiz präsentiert sich zurzeit mit einer Durchflussmenge von rund 160 Kubikmeter pro Sekunde in einer ungewohnten Perspektive. Die durchschnittliche Abflussmenge liegt im Winter bei rund 250 Kubikmeter und stieg beim Hochwasser im vergangenen Sommer auf mehr als 900 Kubikmeter pro Sekunde an.

Oberhalb des Rheinfalls, wo das Wasser üblicherweise über die Felsen strömt, präsentiert sich beim derzeitigen Niedrigwasser die Flusslandschaft wie eine mit Bächen, Kratern und Felsen durchzogene Mondlandschaft. Zudem sind die Abbruchkanten und die Abstützungen des imposant herausragenden und wenig umspülten Rheinfallfelsen zu erkennen. Der Rheinfall präsentiert sich zudem bei Dunkelheit im abwechslungsreichen Lichtspiel. Der St. Galler Lichtplaner Charles Keller hatte das 150 Meter breite und 23 Meter hohe Naturereignis erstmals 2008 anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Elektrizitätswerks Schaffhausen mit Licht bewusst in Szene gesetzt. Dabei wirkt der tosende Wasserfall vor der Kulisse der Neuhauser Umgebungsbauwerke zeitweise wie ein ruhiger Gletscher.

Durch LED-Lichtquellen und Halogenmetalldampflampen wird der Fluss des Wassers klar sichtbar gemacht, was in der Vergangenheit mit den grellen Scheinwerfern nicht möglich war. Zum Schutz der Insekten darf das Naturschauspiel allerdings nicht mehr mit blauem Licht beleuchtet werden, da Insekten Lichtwellen anders wahrnehmen als der Mensch und auf blaues Licht empfindlich reagieren. Der Rheinfall wird ganzjährig mit Ausnahme der Vollmondnächte bei Einbruch der Dunkelheit bis 23 Uhr beleuchtet.