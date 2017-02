Jestetten Nasholim-Chor: Ehrung für drei treue Sänger

Der Nasholim-Chor Jestetten hat in seiner Hauptversammlung drei Mitglieder für ihre 25-jährige Zugehörigkeit geehrt. Für dieses Jahr haben sich die Sänger einiges vorgenommen, was genau, erfahren Sie hier.

Jestetten (vn) Gut besucht war die Hauptversammlung des Nasholim-Chores im Café Central, zu der die Vorsitzende Anette D’Effremo auch Bürgermeisterin Ira Sattler begrüßen konnte. Bei den sich anschließenden Berichten zeigte sich, dass der Chor auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken kann, bei dem vier Konzerte die Höhepunkte waren.

„Das erste Amtsjahr war nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe“, stellte die Vorsitzende Anette D‘Effremo an den Beginn ihrer Ausführungen. Ausführlich ging sie auf die Konzerte ein, die der Chor im vergangenen Jahr gegeben hat. Das Doppelkonzert mit dem Gospelchor Neuhausen, die Konzerte in Bohlingen, Herblingen und Rheinau, so die Vorsitzende, hatten alle eine sehr gute Resonanz, was auch in einer überaus positiven Berichterstattung zum Ausdruck kam. Neben den Konzerten gestaltete der Chor auch einen Gottesdienst in der evangelischen Kirche und beteiligte sich am Brunnenfest in Altenburg. Erfolgreich waren ebenso der Workshop mit Fredy Washington und ein Probewochenende. Sorgen bereitet der Vorsitzenden allenfalls der stellenweise nicht befriedigende Probenbesuch.

Kassiererin Sibille Jucker gab einen detaillierten Überblick über die Einnahmen und Ausgaben und stellte fest, dass der Verein in einer guten finanziellen Situation ist. Martin Rapp und Ulrike König bestätigten eine vorbildliche Kassenführung, sodass Kassiererin und der Vorstand einstimmig entlastet wurden. Bürgermeisterin Ira Sattler sprach dem Chor höchstes Lob für die Konzerte aus und fand es auch positiv, dass der Chor sich in der Gemeinde einbringt. Bei den von ihr geleiteten Wahlen wurden die stellvertretende Vorsitzende Sigrid Wensky und Organisationsleiterin Elke Jehle in ihren Ämtern bestätigt, Edith Kindler wurde als neue Kassiererin gewählt.

„Klein aber fein“ stellte Dirigent Robert Werner an den Beginn seiner Ausführungen. Er sprach dem Chor ein hohes Lob für die Konzerte aus, stellte aber auch fest, dass – obwohl der Chor immer einen guten Klang hat – man auf kein Polster in Sachen Stimmen zurückgreifen kann. Anette D’Effremo sprach dem Dirigenten unter Beifall des Chores den Dank aus. Ausführlich ging sie auf das anstehende Jahresprogramm ein, bei dem zwei Konzerte fest eingeplant sind. Geplant ist auch wieder ein Workshop mit Fredy Washington, ein Probenwochenende und vielleicht ein Jodler-Kurs mit Wandern in den Allgäuer Bergen. Übergreifende Aufgabe ist jedoch das Suchen und Finden weiterer Stimmen. Auch will man sich Gedanken darüber machen, wie die Proben terminlich und inhaltlich und somit effizienter gestaltet werden. Auch will man möglicherweise die Musiker schon beim normalen Probenbetrieb und nicht nur vor den Konzerten dabei haben.

Viel Beifall gab es zum Schluss für die drei Jubilare Karin Wagner, Ina Fischer und Christian Wallner, die dem Nasholim-Chor seit Beginn, also seit 25 Jahren, als aktive Sänger angehören.