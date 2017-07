vor 1 Stunde SK Nächtlicher Diebstahl am Rhein: Sieben Außenbordmotoren fachmännisch abmontiert

Die Täter, die in der Nacht zum Donnerstag in Jestetten-Altenburg am Werk waren, haben die Außenbordmotoren von Motorbooten säuberlich abmontiert und auf ein Fahrzeug geladen. Möglicherweise besteht ein Zusammehang mit einem Diebstahl von Bootsmotoren vor einer Woche in Büsingen.