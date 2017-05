Altenburg Musikverein Altenburg überzeugt am Guggenbergfest

Der Musikvereins Altenburg hat mit seiner Musikauswahl gekonnt beim Guggenbergfest unterhalten. In der Pause wurden Rosen aus Kupferblech versteigert, die von Jestetter Flüchtlingen gefertigt wurden.

Festzeltstimmung herrschte beim Frühlingskonzert des Musikvereins Altenburg, das im Rahmen der Ausstellung der Gewerbebetriebe am Guggenberg veranstaltet wurde. Der Vorsitzende Matthias Wipf freute sich, die zahlreichen Zuhörer begrüßen zu dürfen und erinnerte daran, dass dieses Konzert bereits Tradition hat, denn 1984 spielte der Verein erstmals zu einem Muttertagskonzert auf.

Seither ist es fester Bestandteil im Jahresprogramm des Musikvereins, und ob man es nun einmal Frühlings- und dann wieder Muttertagskonzert nenne, spiele keine Rolle. Musikalische Vielfalt und ein abwechslungsreiches Repertoire waren versprochen, und unter der Leitung von Kerstin Häring zeigte der Verein, dass er nicht nur Marsch und Polka kann, sondern auch mit Rock und Pop zu begeistern vermag. Mit dem Marsch "76 Trombones" aus dem Musical „The Music Man“ von Meredith Willson konnten gleich zu Beginn die Musiker an den Posaunen brillieren. Weiter ging es mit „Sax in the City“ von Andreas Schulte, und hier überzeugten die Saxophone mit ihren Soloeinlagen. In „Bugler’s Holiday“ von Leroy Anderson waren es die Trompeter, die Beifall ernteten. Ein Medley mit den „Golden Hits“ von James Last, dem erfolgreichsten Bandleader der Welt, wurde ebenso gekonnt vorgetragen, wie das Stück „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ von Ron Goodwin.

Für absolute Stimmung war auch in der Pause gesorgt, denn passend zum Muttertag war die Versteigerung von Rosen aus Kupferblech angesagt. Diese waren in mühevoller Handarbeit von einer Gruppe Jestetter Flüchtlingen gefertigt worden – eine kleine Anzahl vergoldeter Exemplare sollte nun unter den Hammer kommen. Als Auktionator bewiesen abwechselnd Gerhard Schlude und Lothar Altenburger kaufmännisches Gespür und sorgten dafür, dass fleißig geboten wurde und ein stolzer Betrag zugunsten des Helferkreises erzielt werden konnte.

Im zweiten Teil des Frühlingskonzerts wurde mit Frank Bernaerts Medley „Michael Jackson“, der King of Pop zum Leben erweckt. Ebenfalls nicht fehlen durfte eine Erinnerung an James Bond mit dem Lied „Skyfall“ von Adele Adkins und Paul Epworth. Richtig rockig und laut wurde es dann mit dem „Deep Purple Medley“ von T. Sahashi. Damit der Kontrast erhalten blieb, folgte die wunderschöne Polka „Böhmische Liebe“ von Mathias Rauch und als letztes Stück des Konzerts die „Jubelklänge“ von Ernst Uebel.

Die Musiker ernteten viel verdienten Applaus und bedankten sich bei den Zuhörern mit mehreren Zugaben. Gekonnt durch das Programm führten Tatjana Hug und Lars Heine. Für das leibliche Wohl hatten Feuerwehr, Sängerbund und Nasholimchor gesorgt.