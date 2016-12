Jestetten Müllsünder aus der Schweiz

Die Polizei in Jestetten konnte einen Müllsünder ermitteln, der vor zwei Wochen beim Friedhof fünf gelbe Säcke mit Styropor, Plastik- und Verpackungsmüll abgeladen hat.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Fahrer eines weißen Geländewagens mit ZH-Kennzeichen die Säcke ausgeladen und abgelegt hat. Durch Mitarbeiter des Bauhofs, die den illegal abgelagerten Müll entsorgen mussten, gab es einen Hinweis auf einen Namen und die Adresse eines deutschen Paketshops. In Zusammenarbeit mit dem Polizeiposten in Rafz konnte der Müllsünder ermittelt werden: Es handelt sich um einen 70 Jahre alten Mann, der unweit der Grenze in der Schweiz wohnt, so die Polizeiangaben.