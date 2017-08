Jestetten Mitgliederversammlung: Beim SV Jestetten läuft es derzeit rund

Die Verantwortlichen des SV Jestetten ziehen eine zufriedene Bilanz. Der Verein freut sich über sportliche Erfolge und eine wachsende Nachwuchsabteilung. Vor allem die Jungen werden früh eingebunden, wie beispielsweise als Trainer der D-Jugend-Mannschaften.

Jestetten (erl) Der SV Jestetten hat bei der Mitgliederversammlung eine zufriedene sportliche Bilanz gezogen. In der zweiten Saison nach dem Aufstieg gelang in der Bezirksliga der Sprung auf Platz 5. „Trainer Michele Masi wollte mehr Punkte holen als im Jahr zuvor“, berichtete Roland Fischer vom Spielausschuss. „Das ist der Mannschaft gelungen, wir können stolz auf die gezeigten Leistungen sein.“

Auch in der gerade erst angelaufenen Spielrunde ist der SV Jestetten auf einem guten Weg: Nach vier absolvierten Partien stehen schon acht Punkte auf der Habenseite. Dabei hatte der Club mit Jonathan Hader, Sandro Scheier und Finn Dorer drei namhafte Abgänge zu beklagen. Auch Vorstandsmitglied Roland Fischer wird sich bei der Hauptversammlung im Dezember von seinem Posten verabschieden: „Ich musste mich entscheiden zwischen dem Posten des Spielausschusses sowie meiner Aufgabe im Gremium ‚SVJ 2020’. Beides lässt sich nicht kombinieren“, offenbarte Fischer. Im Jahr 2020 wird der Sportverein 100 Jahre alt.

Mit Stolz berichtet die Jugendabteilung davon, dass in dieser Saison alle Jugendklassen mit eigenen Mannschaften besetzt werden können. Man sei auf keinerlei Spielgemeinschaften angewiesen, sagt Jugendleiter Tobias Erlemann. „Das schaffen nicht viele Vereine im Bezirk Hochrhein. Unsere Nachwuchsabteilung wächst stetig, das bedeutet natürlich ein Mehr an Arbeit.“ Mit Applaus wurden die zahlreichen Jugendtrainer bedacht, die sich mit Herzblut ihrer Aufgabe verschrieben haben.

Stark ist auch die Einbindung von jungen Kräften. Symbolisch hierfür steht die Jestetter D-Jugend, welche von Leo Weißenberger, Pierre Touat und Moritz Meister betreut wird. Das Trio selbst spielt noch in der A-Jugend. Es ist der Jugendabteilung ein wichtiges Anliegen, die Newcomer, aber auch die etablierten Trainer zu fördern. Dafür gibt es am Ende September eine DFB-Kurzschulung, weitere Fortbildungen sind geplant.

Gute Zahlen kann Festwirt Michael Mülhaupt präsentieren, der bei der Sportwoche das Organisationskomitee anführt. „Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Mitglieder helfen würden“, appellierte Mülhaupt. Die nächste Sportwoche findet vom 12. bis 15. Juli 2018 statt. Den Jahresauftakt macht ein internationales Jugend-Hallen-Turnier (20./21. Januar). Ende Juli folgt ein Fußballcamp, das in diesem Sommer eine erfolgreiche Premiere in Jestetten hatte.

„Wer sich beteiligen will im Vorstand, ist herzlich willkommen“, betonte Christian Meister. So ist man auf der Suche nach einem dritten Vorsitzenden, Beisitzern oder auch einem Stadionsprecher. Dieser soll emotional die Spiele der Aktiv-Teams begleiten. Der SV Jestetten konnte in dieser Saison seine zweite Mannschaft umgestalten mit neuen Spielern und einem engagierten Trainer-Quartett. „Das ist wohl einmalig in der Kreisliga B“, sagt Mülhaupt, der diesem Vierergremium angehört.