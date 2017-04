Jestetten Mit dem Zirkus Stella können Kinder in Jestetten wieder ein artistisches Ferienprogramm erleben

Die Anmeldung für das Sommerferienprojekt Zirkus Stella erfährt große Resonanz. Gaby Steinbeisser ist in diesem Jahr letztmals Organisationschefin.

50 Kinder wurden für den Kinderzirkus Stella, ein Projekt, das seit 22 Jahren in den Sommerferien in Jestetten stattfindet, angemeldet. Damit erfreut sich der Zirkus Stella auch im 23. Jahr größter Beliebtheit. In der Woche von 4. bis 10. September werden die Kinder aus dem Jestetter Zipfel erneut artistische Höchstleistungen zeigen und dabei über sich hinauswachsen.

Der Zirkus Stella ermöglicht eine unvergessliche Ferienwoche. Neben Spaß bietet dieses Zirkusprojekt einen Ansporn für die Kreativität der Kinder, weckt deren Abenteuerlust und vermittelt Teamgeist und Charakterbildung. Die teilnehmenden Kinder sind im Alter zwischen 9 und 15 Jahren und werden von professionellen Artisten betreut und unterrichtet. Auch in diesem Jahr gibt es am Ende der Woche drei Aufführungen, am Freitag, 8. September, und Samstag, 9. September, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 10. September, um 14.30 Uhr. Wie gewohnt sind auch die Eltern in das Projekt involviert und müssen im Verlauf der Zirkuswoche einiges an Arbeitseinsätzen absolvieren – sie müssen nicht zuletzt auch den Auf- und Abbau des Zirkuszelts gewährleisten.

Federführend verantwortlich für die Durchführung des Kinderzirkus' Stella ist die Volkshochschule Jestetten-Lottstetten mit deren Leiterin Bettina Valentin. Nach mehr als zehn Jahren ist Gaby Steinbeisser in diesem Jahr letztmals als Organisationschefin mit dabei. Doch ihre Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern. In Franziska Lexer konnte eine kompetente Mitarbeiterin gefunden werden.

Da solch ein aufwendiges Projekt schließlich auch viel Geld kostet, sind die Veranstalter auf Geld- und Sachspenden angewiesen. Wer den Zirkus Stella in Jestetten unterstützen möchte, kann sich per E-Mail mit der Volkshochschule in Verbindung setzen (info@vhs-jestetten-lottstetten.de).