Jestetten Mini-Cooper landet an Baum

Bei einem selbst verschuldeten Unfall auf der Landstraße in Richtung Wangental ist am Samstag ein junger Autofahrer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist der 21-jährige Fahrer eines Mini-Coopers gegen 12.30 Uhr von Jestetten kommend nach rechts in Richtung Wangental abgebogen. In einer lang gezogenen Linkskurve ist der Pkw vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit leicht von der Straße abgekommen und ins Schleudern geraten. Der Mini prallte schließlich gegen ein Holzgeländer und mehrere Bäume. Der 21-Jährige hatte Glück im Unglück: Ein Balken des Zauns hat die Windschutzscheibe durchbohrt, aber nicht den Fahrer getroffen. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann ins Spital nach Schaffhausen. Am Mini-Cooper entstand Totalschaden, dessen Höhe die Polizei auf mindestens 8000 Euro schätzt.