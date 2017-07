Jestetten Komische Anziehungskraft: "Clowns und Kalorien" lassen die Schwerkraft hinter sich

Der SÜDKURIER öffnet Türen hinter die Kulissen des Verzehrtheaters von Frithjof und Marion Gasser. Die kunterbunte Revue gastiert bis 19. August in Neuhausen am Rheinfall

Die Schwerkraft hat ausgedient in Gassers Welt. Im Zelt von "Clowns und Kalorien" werden Naturgesetze scheinbar aufgehoben, Akrobaten ihres Körpergewichts beraubt und Kronleuchter zur Schwungmasse unerwarteter Attraktionen. Dazu kommt die Magie Domino Gassers, der seine Tricks nie für sich behalten kann und doch sein Publikum mit kleinstem Fingerstreich verzaubert.

Einmal im Jahr gastiert das himmlische Verzehrtheater, wie die Gründer Frithjof und Marion Gasser ihre Kombination aus Revue, Artistik, Klamauk und Kulinarik nennen, in Neuhausen am Rheinfall – keine 100 Meter von der deutsch-schweizerischen Grenze im Langriet entfernt. In diesem Jahr laden die Veranstalter vier ausgewählte SÜDKURIER-Leser zum Blick hinter die Kulissen ein. Wie passgenau das Konzept abgestimmt ist, erfahren die Gewinner der Aktion SÜDKURIER öffnet Türen vor der Vorstellung am Donnerstag, 3. August, ab 17.30 Uhr beim Blick hinter die Kulissen der Bühne und in die reisende Küche des Verzehrtheaters.

Dann, wenn der Vorhang aufgeht, dreht sich alles um den Gast. Tingeltangel und Hokuspokus, schwungvolles Varieté und kunterbunte Revue – schon der Empfang macht aus einem Fast-Nichts ein buntes Bouquet abstruser Einfälle. Danach nimmt der Schlemmerexpress Fahrt auf: Es tanzen die Frösche und fliegen die Untertassen, verdrehen Gaukler die Sinne und Artisten ihre Gliedmaßen – und selbst das kalorienreichste Dessert kommt als Nutella-Eierlikörmousse so luftig-leicht daher, dass man nicht genug davon bekommen kann. Bis zum 19. August strapazieren die Clowns das Zwerchfell und jede Menge Kalorien garantieren Genuss für den Gaumen.

