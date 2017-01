Jestetten Klirrende Kälte und herrlicher Sonnenschein begleiten die Sternsinger in Jestetten

18 Sternsinger bringen in Jestetten den Segen und sammeln Spenden.

Nach dem feierlichen Aussendungsgottesdienst sind in Jestetten 18 Sternsinger ausgezogen, um den Segen in die Häuser zu bringen. Der Erlös dieser großen Hilfsaktion soll in diesem Jahr Kindern in Kenia zugutekommen. Sie sind im eigenen Land benachteiligt und leiden unter den Folgen des Klimawandels, der ihre Lebengrundlagen zerstört. Pfarrer Richard Dressel und Pfarrerin Sibylle Krause betonten, dass die Gemeinde stolz sei auf ihre Sternsinger, die mit Tatkraft unterwegs seien, keinen Müssiggang kennen und von vielen Mitbürgern mit Freude erwartet würden.