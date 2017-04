Jestetten Kinder überzeugen bei Theater-Uraufführung in Jestetten

Eine Aufführung der adaptierten Geschichte des Kinderbuchs „Die Kinder vom Drachental“ begeisterte die Besucher in der Jestetter Gemeindehalle.

Unter den Augen der Autorin Cornelia Franz, die das Kinderbuch „Die Kinder vom Drachental“ geschrieben hat, fand in Jestetten die von Peter Haußmann adaptierte Bühnenfassung als Welturaufführung statt. Eine Geschichte, die vom Mut zur Einzigartigkeit erzählt und zeigt, dass aus Schwächen Stärken werden können. Besonders die Leistung der drei Hauptdarstellerinnen, Katrin Massold, Nelly Franz und Charlotte Wagner begeisterte das Publikum in der Jestetter Gemeindehalle. Nach mehr als zwei Stunden Aufführung ernteten die Kinder, die seit Herbst des vergangenen Jahres geprobt hatten, die Lohn für ihr Engagement in Form eines wahren Begeisterungssturmes. Am kommenden Wochenende gibt es die Möglichkeit, das Stück in Grießen zu sehen. Bild: Ralf Göhrig