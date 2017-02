Die Altenburger Nachwuchsnarren Jungschnörris bereiten eine Fasnachtsparty für die ganze Familie vor.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Früh übt sich, was ein Narr werden will: Die Jungschnörris Altenburg planten, organisierten und führten schließlich eine Fasnachts-Party für die ganze Familie durch. In der gut gefüllten Altenburger Halle gab es ein abwechslungsreiches zweistündiges Programm.