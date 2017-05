Waldshut-Tiengen Josi Plauen zieht es für seine aktuelle Ausstellung ins alte Gemäuer eines Wehrturms in der Schweizer Nachbargemeinde Kaiserstuhl

Josi Plauen zieht es für seine aktuelle Ausstellung ins alte Gemäuer eines Wehrturms in der Schweizer Nachbargemeinde Kaiserstuhl

Wasser im Allgemeinen und der Rhein im Speziellen haben es dem Jestetter Maler Jochen Singer alias Josi Plauen als Inspiration besonders angetan. Davon können sich die Besucher der Ausstellung überzeugen.

Der Jestetter Kunstmaler Jochen Singer alias Josi Plauen stellt zum ersten Mal im oberen Turm der Hohentengener Nachbargemeinde Kaiserstuhl im Aargau aus. Seine 30 Kunstwerke zeigen sowohl Motive aus dem täglichen Leben wie auch solche, die aus seinen Urlaubserinnerungen entstanden sind. Der Rhein und das Wasser haben auf den Künstler eine besondere Anziehungskraft. Seine Bilder tragen Namen wie "Kampf der Elemente", "Abend über dem Rhein" oder "Nebliger Morgen". Auch das Schloss Röteln, der Rheinfall und ein Selbstbildnis, bei dem Singer in einem Weidling auf dem Rhein steht, gehören zu der aktuellen Ausstellung.

Das Schweizer Städtchen Kaiserstuhl war für Josi Plauen seit jeher ein beliebtes Motiv. Oft hat er es aus der Sicht vom Schloss Röteln gemalt. Nun hat er sich die Möglichkeit nicht entgehen lassen, im größten Wehrturm des Kantons Aargau eine Ausstellung zu machen, die ihm zudem ganz andere Blickwinkel des Städtchens mit dem Rhein ermöglichen. "Die Ölbilder haben in dem alten Gemäuer aus dem 13. Jahrhundert eine ganz besondere Wirkung", merkte Singer an. Die Ausstellung ist jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Besucher haben dabei die Möglichkeit, den Künstler persönlich kennenzulernen. Die Ausstellung endet mit der Finissage am Sonntag, 25. Juni. Doch zuvor wird Josy Plauen mit seinem Malbus noch ins Verzascatal fahren und nach neuen Motiven für seine Aquarellmalerei suchen.