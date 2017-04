Jestetten Jestetter SPD ehrt langjährige Genossen

Ehrungen langjährigerGenossen stehen im Mittelpunkt der SPD-Hauptversammlung Jestetten. Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatsekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter nimmt die Auszeichnungen vor.

Jestetten – Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins trafen sich zur Hauptversammlung und konnten als besonderen Gast die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatsekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter in ihren Reihen begrüßen. Die Ortsgruppe blickt auf eine lange Tradition zurück, deshalb konnte die Bundestagsabgeordnete langjährige Mitglieder ehren. Schwarzelühr-Sutter betonte: „Sich für eine Partei zu entscheiden, heißt Farbe bekennen und Entscheidungen mittragen sowie sich für gemeinsame Ziele einsetzen.“

Isolde Hauser ist wie Hans Gerhard Stader seit 25 Jahren Mitglied im Ortsverein und Dominik Schulze seit zehn Jahren; sie alle wurden mit einer Ehrennadel ausgezeichnet. Isolde Hauser vertrat die SPD-Fraktion 17 Jahre in Gemeinderat und ist nach wie vor im Vorstand aktiv.

Bei den Wahlen gab es leichte Veränderungen im Vorstandsteam: Stephan Bierwagen trat nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender an, wurde aber als Beisitzer gewählt. Seinen Posten übernahm Petra Ottow. Weitere Beisitzer sind Ulli Hader, Peter Haußmann und Jens Ottow. Kassiererin bleibt weiterhin Daniela Singer, die für das vergangene Geschäftsjahr einen positiven Kassenbericht vorlegte.

Vorsitzende Irmgard Bäumle erinnerte an Aktivitäten der Jestetter SPD, wie beispielsweise ein Interview vor der Landtagswahl bei Radio Munot und den Besuch der Baustelle des Galgenbuck-Tunnels in Schaffhausen. Aber auch gesellige Momente werden beim politisch aktiven Ortsverein groß geschrieben, wie durch die Winterwanderung und gemeinsames Grillen belegt. Für den 30. Mai ist der Besuch des neuen Fußballstadions in Schaffhausen geplant und eine Besichtigung des Logistikzentrums der Firma Bio-Hauser in Grießen.

Des Weiteren rüstet sich die Ortsgruppe für die Bundestagswahl, um Martin Schulz gebührend zu unterstützen. Rita Schwarzelühr-Sutter freute sich sehr über einen deutlichen Zuwachs an Parteimitgliedern, die in den „Schulz-Zug“ einsteigen.

Angesprochen wurden auch die Themen Atomausstieg in der Schweiz und die Suche nach einem atomaren Endlager sowie der Fluglärm-Streit. Hier berichtete die Bundestagsabgeordnete von ihrer Positionierung für die Deutschen Interessen, insbesondere für die Region Hochrhein.

Auch was die Suche nach einem Endlager für radioaktive Abfälle in Deutschland betrifft, hat sich die Bundes-SPD stark gemacht und ein Standortauswahlgesetz durch den Bundestag gebracht, das durch eine Endlager-Kommission unter Beteiligung aller Bundesländer erarbeitet wurde. „Wir haben jetzt eine weiße Landkarte, um von neuem die Suche nach einem Endlager zu starten, die Zeitphase reicht weit in die Zukunft hinein und alle Eventualitäten sowie Gefahrenpunkte werden eingehend nach allen Richtlinien erörtert“, erklärte Schwarzelühr-Sutter mit der Ergänzung, dass ihr die heimische Region sehr am Herzen liegt, die als lebenswert erhalten bleiben soll.