Jestetten Jestetter Realschüler beweisen bei Neujahrskonzert großes Können

Mit einem abwechslungsreichen und kurzweiligen musikalischen Programm unterhalten die Schüler der 5. und 6. Klasse das Publikum in der voll besetzten Gemeindehalle

Jestetten – Die Realschule Jestetten hatte am Donnerstagabend zum Neujahrskonzert in die Gemeindehalle eingeladen. Unter den zahlreichen Gästen waren auch Bürgermeisterin Ira Sattler und ihre Dettighofener Amtskollegin Marion Frei, die ehemaligen Schulleiter Karl-Hellmuth Jahnke und Horst Weible, sowie die Leiter benachbarter Schulen und Vorstände vieler Musikvereine.

Schulleiter Peter Haußmann verlieh in seiner Begrüßung seiner großen Freude Ausdruck darüber, dass die Halle voll besetzt war. Mit fulminanten Klängen von fünf Trompeten und einer Pauke begann das Konzert eindrucksvoll. Unter der Leitung von Georg Boller von der Musikschule Südschwarzwald zeigten Johanna Altenburger, Lena Kauffeldt, Lara Wessolowski, Tobias Schulze und Nico Binkert großes Können. Begleitet von Georg Boller an der großen Pauke spielten sie „Zwei Aufzüge für Trompeten und Pauken“ nach Luigi Gordigiani.

Die Leiterin der Bläserklassen, Nicole Markhardt, übernahm die Moderation des Abends. Aufgeregt warteten die Akteure der Bläserklasse 5 auf ihren ersten großen Auftritt vor so viel Publikum. Bravourös meisterten sie ihre Aufgabe und spielten frisch und mutig auf.

Die Musiker der Bläserklasse 6 boten mit dem rockigen „Eye of the Tiger“ einen mitreissenden Sound. Nicole Markhardt verwies stolz auf die Auftritte der jungen Musiker, etwa bei „BW Musix“ in Balingen oder bei „Euro-Musique“ im Europa-Park Rust. Bei „Guantanamera“ und dem „Power-Rock“ war das Publikum zum Mitmachen und Mitklatschen aufgefordert, was die Gäste auch begeistert taten.

Sarah Raif an der Tuba und Maximilian Armbruster an der Posaune wurden mit großem Applaus für ihren Duo-Auftritt des Stückes „Mickey Mouse“ belohnt. Nicole Markhardt leitet auch das Jugendorchester DALJ, in dem Zöglinge aus Dettighofen, Altenburg, Lottstetten und Jestetten gefördert werden. Dieses Ensemble bewies mit „Superspy“ von Luigi di Ghisallo sowie dem Hit „I’m a Believer“ und „Dynamite“ hohes musikalisches Niveau.

Der Höhepunkt des kurzweiligen musikalischen Abends war dann das Finale mit allen Akteuren des Abends. Die Zuhörer bedankten sich mit einem riesigem Applaus für deren Stück „Siyahamba“, arrangiert von Luigi di Ghisallo, bei welchem die Musiker zeigetn, dass sie auch gut singen können.

Schulleiter Peter Haußmann freute sich über das imposante Bild der vielen Jungmusiker, die mit ihrer enormen Freude und Spiellust diesen Abend zu einem schönen Erlebnis gemacht hatten. Mit Geschenken bedankte er sich bei Nicole Markhardt, Ute Meißner und Georg Boller für deren großes Engagement. Die Bewirtung hatte der Förderverein der Realschule übernommen, der den Erlös dieses Abends, wie schon in den Vorjahren, einem sozialen Zweck zuführt. Diesmal wird die Aktion „Kinderherzen“ von Christa Fritschi aus Rielasingen unterstützt, die Kindern aus Afrika lebensnotwendige Herzoperationen ermöglicht.