Jestetten Jestetter Helferkreis zieht nach einem Jahr Bilanz

Der eingerichtete Fahrdienst für Flüchtlinge, der für Arzt- oder Ämterbesuche genutzt wird, leistet insgesamt 14 000 Kilometer. Sprachkurse ergänzen das Angebot. Lediglich die Wohnungs- und Arbeitssuche gestaltet sich in der Gemeinde eher schwierig.

Jestetten – 2016 sind kurz vor Ostern die ersten Flüchtlinge in Jestetten angekommen, und schnell war die Gemeinschaftsunterkunft mit fast ausschließlich aus Syrien geflohenen Familien voll belegt. Der gegründete Helferkreis hatte alle Hände voll zu tun, um den Neuankömmlingen ein herzliches Willkommen zu bereiten. Mit Sprachkursen wurde versucht, die sprachlichen Barrieren zu überwinden. Durch Second-Hand Bazare gelang es, die Menschen mit genügend Kleidung zu versorgen, die schulpflichtigen Kinder wurden in den zwei Jestetter Schulen integriert, und intensiv kümmert sich der Helferkreis um Frauen und Kinder.

Horst Weible betont in seiner Zwischenbilanz: „Die Begegnungen mit den Menschen aus anderen Kulturkreisen sind eine Bereicherung für uns alle.“ Mit bislang 14 000 gefahrenen Kilometern und grossem Zeitaufwand ermöglichen die Ehrenamtlichen des eingerichteten Fahrdienstes, dass die Flüchtlinge ihre Termine bei Ämtern und Ärzten wahrnehmen können. Als schwierig erweist sich hier die geographische Lage von Jestetten: Fahrten durch die Schweiz sind nicht erlaubt, und hier ist leider keine Lösung in Sicht.

Durch Cafés der Begegnung und Zusammenkünften in der Freizeit wurde nach und nach ein Vertrauensverhältnis zwischen Jestettern und Flüchtlingen aufgebaut, freundschaftliche Beziehungen entstanden, und insgesamt zeigte man sich in Jestetten aufgeschlossen gegenüber den Neuangekommenen. Für die meisten der aus Syrien stammenden Familien ist das Asylverfahren inzwischen abgeschlossen. Viele erhielten einen Flüchtlingsausweis mit einer Gültigkeit von drei Jahren, andere lediglich eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr.

Mit dieser Startmöglichkeit konnten sich die Menschen auf Wohnungs- und Arbeitssuche begeben. Hier bietet Jestetten jedoch fast keine Möglichkeiten, bedauert Horst Weible, der Hauptkoordinator des Helferkreises. Wohnraum ist zu teuer und passende Arbeitsplätze gibt es so gut wie keine. So sind viele der Flüchtlinge inzwischen weitergezogen und haben im Landkreis eine Wohnung gefunden.

Die Integration in Arbeit wird nirgends einfach sein. Erfreulich ist, dass einer der Jestetter Schützlinge zur Zeit ein Praktikum beim Autohaus Schätzle machen kann. Eine weitere kleine Gruppe erhält in der Werkstatt des Sanitärgeschäfts Schlude in Altenburg, quasi als Freizeitbeschäftigung, Einblicke in unsere Arbeitswelt. Hier stellen die Flüchtlinge Rosen aus Kupferblech her, die beim anstehenden Guggenbergfest zugunsten der Flüchtlingsarbeit verkauft werden sollen. Das Bild in der Gemeinschaftsunterkunft hat sich verändert, sie ist mit derzeit 50 Bewohnern nicht mehr voll belegt. Nach wie vor sind die Syrer am stärksten vertreten, es gibt aber auch eine junge Familie aus dem Irak, eine Person aus Afghanistan und seit ein paar Wochen junge Männer aus Gambia und Eritrea.