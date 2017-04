Jestetten Jestetter Frühjahrsmesse: Regionaler Handel zeigt seine Stärke

Die Jestetter Frühjahrsmesse hat zahlreiche Besucher in die Gemeinde gelockt. Bei der Eröffnung ging Bürgermeisterin Ira Sattler auf die Bedeutung der lokalen Wirtschaft und ihre Stärken ein. Nicht nur das Gewerbe präsentiert sein Angebot, auch Schulen und Künstler waren vertreten.

Die 22. Jestetter Frühjahrsmesse entwickelte sich, nicht nur wegen des optimalen Wetters, zu einem großen Erfolg. Mehr als 40 Gewerbe präsentierten im Industriegebiet und an ihren Standorten im Dorf die neuesten Trends und Innovationen. Hierzu bot der verkaufsoffene Sonntag eine besondere Gelegenheit.

Dass die Jestetter Frühjahrsmesse, eröffnet durch Charly Hail von der Aktionsgemeinschaft und Bürgermeisterin Ira Sattler, nicht nur im Jestetter Zipfel sondern auch in der umliegenden Gemeinden auf großes Interesse gestoßen ist, zeigte nicht zuletzt die Anwesenheit des Schaffhauser Regierungsrats Walter Vogelsanger und zahlreicher benachbarter Bürgermeister.

Jestetten hat viel zu bieten. Die Frühjahrsmesse war ein Schaufenster für den regionalen Handel, für Handwerk, Dienstleistung, Gastronomie und vieles mehr. Bürgermeisterin Ira Sattler machte deutlich, dass es in einer globalisierten Welt dringend notwendig sei, die lokale und regionale Wirtschaft zu stärken und zu entwickeln. Besonders deutlich wurde der Vorteil eines örtlichen Handels an der Anschaulichkeit der angebotenen Produkte. "Hier können Sie alles in die Hand nehmen und ausprobieren", sagte Ira Sattler, "versuchen Sie das einmal beim Onlinekauf".

Das Angebot wurde angenommen. Entgegen der Erfahrung aus früheren Jahren herrschte bereits am Samstag reges Treiben im Gewerbegebiet zwischen Randen- und Allmendweg sowie der Hohenkrähenstraße. Die Besucher konnten sich umfassend bei den freundlichen und gut vorbereiteten Mitarbeitern der einzelnen Betriebe informieren. Und in Jestetten ist nahezu alles geboten, vom Elektrofachbetrieb über Bad- und Sanitär hin zur Motorentechnik und Automobilen. Die Holzverarbeitung spielt in der von Wald geprägten Gemeinde eine ganz besondere Rolle. In diesem Jahr gab es zahlreiche Künstler, die sich, wahlweise mit Klopfholz und Beitel oder Motorsäge, an das heimische Holz heranwagten und unterschiedlichste Kunstwerke schufen.

Neben Gewerbebetrieben präsentierten sich die Schulen und auch der Naturpark Schaffhausen war mit einem Stand vertreten. Für Unterhaltung war selbstverständlich auch gesorgt, im Festzelt traten beispielsweise das Akkordeon-Orchester, der Männergesangverein Lottstetten oder die Coverrockband Ouzo aus Klettgau-Bühl auf.

Und auch die Kinder kamen bei der Frühjahresmesse auf ihre Kosten. Neben allerlei Süßigkeiten konnten sich die Kleinen auf einer Giraffenhüpfburg austoben und deren Eltern nebenan erholen. Zuletzt war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Neben Ofenkartoffeln gab es Gemüse, Gegrilltes und natürlich Kaffee und Kuchen.